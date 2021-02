Video: Samuli Siltanen tekee matematiikasta hauskaa YouTubessa – "Matematiikka kuuluu kaikille, ei miehille tai lahjakkaille – koulussa opetusta sidotaan liian vähän arki-ilmiöihin"

Kari Salonen

"Yleistä suhtautumista matematiikkaan leimaa pelonsekainen kauhu ja kielteisyys. Se on aina ihmetyttänyt minua, koska matematiikka on niin makeata ja kivaa", professori Samuli Siltanen sanoo.

Teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen ei keksi yhtään asiaa, johon matematiikka ei jollakin tavalla vaikuttaisi. Digitalisoituvassa maailmassa esimerkiksi yhteydenpito, kartat, media, algoritmit ja tekoäly perustuvat matematiikkaan.

Siltasen mukaan matematiikkaa pitää osata, jos haluaa vaikuttaa isoihin maailmanpolitiikan kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, päättää kumpi on vaarallisempaa, rokottaminen vai rokottamatta jättäminen tai pohtia puoluekannatusmittausten luotettavuutta.

Matematiikka on vahvasti läsnä myös modernissa maataloudessa, hän huomauttaa. Esimerkiksi lypsyrobotin liikkeet perustuvat matemaattisiin laskuihin. Algoritmeillä voi laskea eläinten ihanteellisia ruokinta-aikatauluja ja mitä kasveja milläkin alueella kannattaisi viljellä.

"Edelleen kuulee väitteitä, että matematiikka olisi enemmän miesten ja syntymästään lahjakkaiden laji. Pidän näitä myytteinä. Matematiikka kuuluu kaikille", Siltanen sanoo.

Suomessa matemaattis-luonnontieteellinen ala on edelleen hyvin miehinen, mikä on Siltasen mielestä vahingollista tieteen monipuolisuudelle. Ei ole tutkimusnäyttöä, että miehet olisivat matemaattisesti lahjakkaampia kuin naiset.

"Ehkä kolmiulotteisessa hahmotuksessa on jotain sukupuolieroa, mutta se ei etene osaamiseroihin matematiikassa. Eihän laskeminen vaadi fyysisiä voimia, kuten auran vetäminen härän perässä."

Samuli Siltasen päivätyö on Helsingin yliopistolla, mutta hän haluaa levittää matematiikan ilosanomaa myös suurelle yleisölle. Valovoimainen esiintyjä luennoi ympäri Suomea, ja YouTubessa professorilla on suosittu tiedekanava.

Vuonna 2018 Siltanen palkittiin tieteen yleistajuistamisesta Helsingin yliopiston J. V. Snellman-palkinnolla.

"Ihmisten yleistä suhtautumista matematiikkaan leimaa pelonsekainen kauhu ja kielteisyys. Se on aina ihmetyttänyt minua, koska matematiikka on niin makeata ja kivaa. Asiasta on vain saatavilla aivan liian vähän tietoa suomeksi."

Siltanen paikkasi aukkoa kirjoittamalla kansantajuisen tietokirjan Astu matematiikan maailmaan (Otava 2019). Hän toivoo, että tutkijat popularisoisivat tiedettä kaikilla aloilla. Hyvinä esimerkkeinä Siltanen nostaa esiin kosmologit ja tähtitieteilijät Esko Valtaojan, Kari Enqvistin ja Syksy Räsäsen.

"Kansantajuistamista tarvitaan aikana, jolloin tieteellistä tietoa haastetaan monesta suunnasta ja välillä hyvinkin aggressiivisesti. Tiedettä tehdään paljon veronmaksajien rahoilla."

Samuli Siltasta on pyydetty mukaan asetehtaan tutkimukseen, jossa olisi viipalekuvauksella selvitetty, miten ruuti on pakattu tykin ammukseen. Asekehittelyssä kulkee kuitenkin eettinen raja, mihin hän ei matemaatikkona suostu osallistumaan.

Miksi matematiikka tuntuu koulussa vaikealta? Pääsyy siihen on Siltasen mukaan se, että matematiikassa uudet asiat rakentuvat aina vanhan tiedon päälle. Matematiikka on ankara laji, jota oppii vain laskemalla.

"En halua syyllistää opetusohjelman laatijaa, mutta koulussa opetusta sidotaan liian vähän arki-ilmiöihin."

Siltanen pyrkii kertomaan tieteestä hauskasti ja ymmärrettäväksi. Samun tiedekanavan videot kiinnostavat erityisesti koululaisia ja myös monet opettajat hyödyntävät niitä.

Suosituimmalla videolla professori näyttää legopalikoiden avulla miten koronavirusepidemian leviämistä mallinnetaan. Todennäköisyyden olemukseen hän tutustuttaa katsojat nopanheitolla.

Yläkoululaisille mukava luennon aihe on esimerkiksi selfie-kuvaukseen liittyvä matematiikka. Digitaalinen valokuva koostuu numeroista, ja kuvan muokkaaminen tehdään matemaattisilla kaavoilla.

Jokaisen on hyvä hallita matematiikasta ainakin perusasiat. Siltasen mukaan yleistietoon kuuluvat alkuluvut, kertotaulut ja suuruusluokat.

"Jos matematiikka on hyvin hallussa, se auttaa uuden asunnon hankinnassa, matkan suunnittelussa tai vaikka illalliskutsujen järjestämisessä. Elämässä tapahtuu vähemmän mokia, kun osaa matematiikkaa."

Siltanen ottaa esimerkiksi Suomen suurimman pyramidihuijauksen WinCapitan. Aika pienillä laskutoimituksilla pystyisi päättelemään, että sen lupaamat huimat sijoitustuotot eivät voi olla totta.

Suomessa, insinöörien luvatussa maassa, matematiikan arvostus on Siltasen mielestä hyvällä tolalla.

"Matematiikalla on monen silmissä huono maine ikävien koulukokemuksien vuoksi. Siitä huolimatta harva pitää matematiikkaa turhana."