Sää on alkavalla viikolla varsin lauhaa Maan eteläosassa lämpötila on useana päivänä +5 asteen vaiheilla, ylimmillään jopa 6–8 plusastetta.

Sateet tulevat laajalti vetenä, ainoastaan Lapissa olomuoto pysyy lumena ja siellä lumipeite vahvistuu entisestään. Kuva: Säde Aarlahti

Antti Jylhä-Ollila

Tänään maanantaina sadealue saapuu lännestä ja sateet yleistyvät päivän aikana. Etelässä ja lännessä on jo useita plusasteita ja sateet tulevat vetenä. Idässä ja pohjoisessa sataa lunta, myös jäätävät sateet ovat mahdollisia.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Alkavalla viikolla sää on jatkossa varsin pilvistä ja sateista, myös sumuista.

Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat pääosin vetenä ja pohjoisessakin olomuoto on osin vetinen, vain Lapissa olomuoto pysyy lumena. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa -1 ja +8 asteen välillä ja Lapissakin pakkanen on heikkoa.

Jouluviikolla sää mahdollisesti muuttuu kuivemmaksi ja vähän viileämmäksi, mutta ennuste on varsin epävarma. Maan etelä- ja länsiosaa uhkaa musta joulu, mutta tilanne ehtii muuttua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

