Presidentti Zelenskyi tapaa tänään eurooppalaisia johtajia Berliinissä Yhdysvallat on muun muassa painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä keskustella Berliinissä rauhansopimuksesta. LEHTIKUVA/AFP.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on tänään määrä tavata eurooppalaisia johtajia Berliinissä Saksassa.

Myös muun muassa presidentti Alexander Stubb osallistuu tapaamiseen. Lisäksi tapaamiseen odotetaan Naton ja EU:n edustajia.

Myös Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin on määrä osallistua tapaamiseen tänään.

Tapaamisessa on määrä keskustella rauhansopimuksesta.

Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis luopumaan pyrkimyksistä liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi. Vastineeksi Zelenskyi toivoo riittäviä turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta.

Sunnuntaina Zelenskyi keskusteli rauhanneuvottelujen tilanteesta muun muassa Yhdysvaltain erityislähettilään Witkoffin ja Kushnerin kanssa. Sunnuntain tapaamisessa oli mukana myös Saksan liittokansleri Friedrich Merz sekä sotilasliitto Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Alexus Grynkewich.

Viisi tuntia kestäneiden keskusteluiden jälkeen kerrottiin myös Witkoffin ja Kushnerin osallistumisesta tänäisiin keskusteluihin.

Ennen sunnuntain tapaamista Zelenskyi sanoi, että Yhdysvallat ei ollut vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta. Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma kutistui Ukrainan ja muiden eurooppalaisten versiossa 20-kohtaiseksi.

Yhdysvallat on muun muassa painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas.

Zelenskyi on sanonut toivovansa, että Yhdysvallat tukisi ajatusta rintamalinjan jäädyttämisestä.