Perseverance etsii elämän jälkiä Marsista – laskeutumispaikalla lienee ollut vettä 3,5 miljardia vuotta sitten

Edellinen Mars-kulkija Curiosity on ottanut kahdeksan ja puolen maan vuoden aikana noin 400 000 kuvaa.

NASA/JPL-Caltech

Perseverance-kulkija on noin tonnin painoinen laite. Kuvassa se laskeutuu Marsiin.

Mars-kulkija Perseverance otti ensimmäiset kuvat Marsista heti laskeutumisen jälkeisenä päivänä 19. helmikuuta.

Siitä alkaa tuhansien kuvien tuotanto kulkijan reitin varrelta. Jo nyt USA:n avaruushallinto Nasan sivuilla on toistakymmentä kuvaa, joukossa useita tarkkoja panoraamakuvia.

Jatkossa luvassa on videota ja ääntä. Videoita on lähetetty ennenkin, mutta ne ovat olleet heikkolaatuisia. Nyt kuva on terävä.

Edellinen kulkija Curiosity on ottanut kahdeksan ja puolen maan vuoden aikana Marsissa noin 400 000 kuvaa. Niitä voi tutkia Nasan verkkosivuilla.

Perseverancen tehtävänä on tutkia, voisiko Mars olla elinkelpoinen. Siksi laskeutumispaikaksi on valittu joen­uoman suisto, jossa arvellaan virranneen vettä miljardeja vuosia sitten.

Tehtävä kestää alustavan suunnitelman mukaan kaksi vuotta. Kulkija tosin jatkaa työtä, kunnes hajoaa.

Aikaisemmat kulkijat ovat tutkineet merkkejä elämästä Marsin historiassa.

Mars on kiinnittänyt muidenkin huomioita viime vuosina. Euroopan avaruusjärjestö ESA:lla on kaksi luotainta Marsin kiertoradalla.

Ne ovat auttaneet Perseverancen tiedonsiirrossa ja laskeutumispaikan tutkimisessa.

Kiina ja Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat saaneet omat luotaimet Marsin kiertoradalle helmikuussa. Syy siihen, että kolme alusta matkasi Marsiin näin lyhyen ajan sisällä, on se, että nyt planeetta oli suotuisimmassa asemassa suhteessa Maahan.

Vaikka kilpailu ei aivan yhtä poliittista ole kuin kisa Kuuhun kylmän sodan aikana, eivät Mars-hankkeet aivan kansallisen ylpeydentunnon ulkopuolella ole.

”Strategisessa mielessä Marsin tutkiminen osoittaa meidän poliittista ja taloudellista johtoasemaamme valtiona”, Nasan verkkosivuilla perustellaan Marsiin menemistä.

Mikroskooppinen elämä voi matkata Maasta Marsiin Perseverancen mukana. Siksi alus ja kulkija puhdistettiin huolellisesti, Helsingin Sanomat kertoo.

Näin yritetään välttää, ettei erehdytä luulemaan Maasta vietyjä mikrobeja Marsissa kasvaviksi.

Perceverance laskeutui laskuvarjon varassa. Laskuvarjon punavalkoisiin kuvioihin oli kätketty insinöörien viesti, Vice-verkkolehti kertoo. Keskustelupalstoilla koodi purettiin nopeasti ja siinä luki Nasan motto: ”Uskalla mahtavia asioita.”

Lisäksi varjossa oli numerosarja, joka paljastaa Nasan Perseverance-tiimin työpaikan Jet Propulsion Laboratoryn sijainnin Maassa.