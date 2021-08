Kokenut sukututkija varoittaa: Verkon sukututkimuspalveluissa tikittää raju tietosuojapommi – näin jokainen sukuharrastaja voi välttää pahemman tuhon aiheuttamisen

Juho Leskinen

Sukututkimusalalla saattaa pahimmassa tapauksessa tikittää raju tietosuojapommi.

Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoma huomauttaa, että moniin netin sukututkimuspalveluihin on syötetty runsaasti elossa olevien ihmisten henkilötietoja ilman asianomaisten suostumusta. Ongelma on siinä, ettei henkilötietojaan saa käytännössä enää pois palvelusta, kun ne on sinne kerran syöttänyt. Monet ihmiset eivät ole tulleet Kuusiluoman mukaan ajatelleeksi, että henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely koskisi millään tavoin sukututkimuspalveluita.

"Ihmiset eivät yleensä lue näiden verkkopalveluiden vaikeaselkoisia ja englanninkielisiä käyttöehtoja."

Monen palvelun käyttöehdoissa todetaan, että elossa olevien ihmisten henkilötietoja saa laittaa palveluun vain silloin, jos on kysynyt henkilöltä suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Kuusiluoma pelkää, että jossakin vaiheessa moni huomaa, että palveluista löytyy myös omia henkilötietoja. Hän huomauttaa, että erääseen tällaiseen sukututkimuspalveluun kohdistui jo muutama vuosi sitten tietoturvaloukkaus, ja palvelun käyttäjätunnuksia päätyi vääriin käsiin.

"Jos ihminen tekee verkkoon jonkun palvelun, toinen ihminen pystyy sen kyllä murtamaan. Sen takia pitäisi olla varovainen, ettei toisten ihmisten henkilötietoja asettaisi tällaiseen tilanteeseen", Kuusiluoma korostaa.

Pahimmassa tapauksessa seuraukset voivat olla rajuja koko sukututkimuskentällä. Vaarassa on silloin yleinen luottamus sukututkimuksen tekemiseen.

"Usein mainehaitta on se, jolla on suurin vaikutus", Kuusiluoma sanoo.

Kuusiluoma painottaa, ettei elossa olevien henkilötietoja pitäisi käsitellä tietoverkoissa ollenkaan. Sukututkimus ei hänen mukaansa kärsi, vaikka elossa olevien ihmisten henkilötiedot jättäisikin verkkopalveluissa julkaisematta.

