Lähes 2 miljoonaa broileria tuhotaan teurastamon koronatartuntojen takia Yhdysvalloissa

Suuri osa ison siipikarjayhtiön työntekijöistä on sairastunut ja tuotantoa joudutaan alentamaan väliaikaisesti.

Johannes Tervo

Lähes 2 miljoonaa kasvamassa olevaa lintua tuhotaan. Kuvituskuva.

Koronaepidemia iskee paikoin rajusti maatiloille Yhdysvalloissa. Maan koillisosassa broileritilat saivat kirjeen, että siipikarjateurastamon toimintaa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Lähes 2 miljoonaa kasvamassa olevaa lintua tuhotaan.

Teurastamon nimeä ei ole kerrottu. Kirje tuli tuotteiden jakelijalta.

Vajaa viikko sitten 47 yhtiön työntekijää oli sairastunut koronavirukseen eikä tuotantolinjoja pystytä enää pitämään käynnissä entiseen tapaan.

Myös haudontoja on rajoitettu murto-osaan aiemmasta, mutta se vaikuttaa tuotantoon vasta puolentoista kuukauden päästä.

Tuotantoeläinten tuhoaminen aloitettiin vajaa viikko sitten ja kaikkiaan vähennys koskee lähes kahta miljoonaa kasvamassa olevaa, eri-ikäistä broileria. Tuhoamistavasta ei ole kerrottu muuta kuin, että menettelystä on sovittu viranomaisten kanssa.

Tiloille luvataan kompensoida osa menetyksestä.

Yhtiön mukaan kaikki muut vaihtoehdot kartoitettiin ensin kuten lintujen siirtämisen muille yhtiöille, mutta se ei onnistunut. Kaikilla on pulaa työvoimasta koronan takia.

Myös sikaketjussa on samanlaisia ongelmia. Kaksi isoa teurastamoa seisoo ja lisäksi useita jalostavia tehtaita osin siksi, että pekonin ja muun lihan kulutus on alentunut. Teurastuskapasiteetista on käytössä 93 prosenttia.

