Kommentti: Belgia kannustaa ihmisiä junamatkailuun ilmaisilla lipuilla vaikka tilanne on yksi Euroopan hälyttävimmistä – maskia ihmiset pitävät kuitenkin kuuliaisesti

Belgia otti maanantaina käyttöön uudet rajoitukset: yöllä on voimassa ulkonaliikkumiskielto ja perheen lisäksi saa tavata yhtä ihmistä.

Kuvat: Sanne Katainen, Juha Roininen / Kuvitus: Juho Leskinen

Belgiassa on maskipakko, ja sitä noudatetaan lähes poikkeuksetta.

Belgian uusimmat tautiluvut ovat masentavaa luettavaa: maanantaina uusia tautitapauksia oli jo 8 000 päivässä. Kuten monessa muussa koronaviruksen riepottelemassa Euroopan maassa, sairaalat eivät ole vielä ylikuormittuneita. Syynä ovat nuoret, jotka sairastavat taudin usein kotona.

Tilanne on kuitenkin erittäin vakava, ja 10 000 tartunnan rajan odotetaan paukkuvan lähipäivinä.

"Olemme todella lähellä tsunamia. Emme enää hallitse sitä, mitä tapahtuu", maan terveysministeri Frank Vandenbroucke kommentoi sunnuntaina Politicolle.

Perjantaina Belgiassa päätettiin uusista rajoituksista, jotka vähentäisivät erityisesti nuorten aikuisten kokoontumisia. Kyseessä on maan osittainen sulkeminen, jonka mukaan kaduilla ei saa liikkua keskiyön aamuviiden välillä. Myös kahvilat, baarit ja ravintolat pysyvät jatkossa kiinni.

Sen lisäksi sosiaalista kuplaa on pienennettävä. Hallitus määrääsi, että oman perheen lisäksi kotona saa tavata vain yhtä läheistä ihmistä. Myös etätyösuositus muuttui maanantaista eteenpäin velvollisuudeksi.

Vaikka tartuntaluvut ovat Belgiassa huolestuttavat, tunnelma on erilainen kuin ensimmäisen aallon aikana. Kun keväällä ulkona ei saanut istua edes penkillä, nyt kuntosalit ja kaupat ovat auki.

Katukuva on toki hiljaisempi kuin vuosi sitten, muttei öitä lukuun ottamatta yhtä autio kuin keväällä. Silti lähes jokainen tuntee jo useita, jotka ovat saaneet koronaviruksen tai vähintään altistuneet sille. Koronasta on tullut täällä arkipäiväinen asia, jota ei pelätä riskiryhmien ulkopuolella enää samalla tavalla.

Osa kaupoista rajoittaa ihmismääriä tarkasti, osa taas vähät välittää. Lautapelikauppaan minun piti jonottaa 20 minuuttia, koska kaupassa sai olla kuusi ihmistä kerrallaan. Vaikka tämänkin puodin talous on varmasti tiukalla, he ottavat ihmisten terveyden tosissaan. Suurin osa kaupoista ottaa asiakkaita sisään rajattomasti, ja terveysvelvollisuudet on kuitattu muistutuksella pakollisista maskeista ja etäisyyksistä.

Belgian hallituksen toimenpiteiden ja tilanteen vakavuuden välillä on ollut suuri kuilu. Yksi esimerkki ristiriitaisuudesta ovat ilmaiset junaliput, joita on voinut tilata netistä seuraavalle puolelle vuodelle. Osa saattaa ajatella, että olemme koronaviruspandemiassa voiton puolella, kun kerran junalla matkustamista tuetaan ja kauppakeskuksiin pääsee yhä ostoksille. Samaan aikaan tunnustetaan se, että talous ei kestä enää toista täydellistä sulkemista.

Liikuin itsekin junalla viikonloppuna. Juna oli pakattu viimeistä paikkaa myöten täyteen.

Havaittavissa alkoi olla lievää piittaamattomuutta ja väsymystä maskin käytölle. Maskipakko on ollut käytössä jo heinäkuusta asti, ja niitä on käytetty tunnollisesti sakon uhalla. Tyyli maskin kantamiseen tosin vaihtelee.

Vieressäni istuva ystäväporukka roikotti maskejaan leukansa alapuolella huolettomasti. Kun konduktööri käveli ohi, maski hilattiin heti takaisin nenän yläpuolelle. Toinen uhmasi maskipakkoa lauantaina kaupungin keskustassa, minkä jälkeen poliisiauto kurvasi nopeasti paikalle sakottamaan.

Onneksi vain vähemmistö on kyllästynyt maskeihin. Valtaosa ihmisistä käyttää niitä jopa pyörä- ja juoksulenkeillään, vaikka pakkoa urheillessa ei ole. Moni taitaakin ajatella, että omia harrastuksia ei haluta kokonaan lopettaa, mutta muiden ihmisten tartuttaminen halutaan minimoida.

Kun hyvästä hygieniasta ja etäisyyksistä pidetään huolta, elämä voi jatkua ainakin asteen verran vapaampana kuin keväällä.

Tosin vasta seuraavat viikot näyttävät, pitääkö se paikkansa, vai pitääkö Belgian mennä kiinni jälleen kokonaan.

