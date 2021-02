Venäjän ulkoministeri Lavrov: Venäjä on valmis katkaisemaan välinsä Euroopan unioniin, jos taloutta uhataan pakottein

EU-maiden ulkoministerien on määrä keskustella Venäjän osalta seuraavista siirroista 22. helmikuuta.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjä ei halua eristäytyä muusta maailmasta, mutta Venäjän tulee olla valmis myös tähän. LEHTIKUVA/AFP

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maa on valmis katkaisemaan välinsä Euroopan unioniin, jos Venäjää vastaan asetettaisiin jälleen pakotteita, jotka vaarantavat maan talouden.

Ministerin kommentit ovat osa pidempää haastattelua, joka julkaistaan myöhemmin tänään. Ministeriö on tähän mennessä julkaissut haastattelusta pienen otteen, jossa Lavrovilta kysyttiin mahdollisesta välirikosta Venäjän ja EU:n välillä.

Ministerin mukaan Venäjä ei halua eristäytyä muusta maailmasta, mutta Venäjän tulee olla valmis myös tähän.

"Jos haluat rauhaa, sinun on syytä olla valmis myös sotaan", hän muotoilee haastattelussa.

Lavrovin kommenteista on kertonut myös venäläinen uutistoimisto Interfax. Lavrovia haastatteli venäläinen toimittaja ja propagandisti Vladimir Solovjov, joka on julkaissut ministeriön jakaman haastatteluotteen myös omalla Telegram-kanavallaan.

Venäjä varoitti jo torstaina olevansa valmis vastaamaan samalla mitalla, jos EU asettaisi maalle pakotteita oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin vangitsemisen ja häntä tukeviin mielenosoittajiin kohdistuneiden kurinpalautusten vuoksi.

Ehdottomaksi muutettu Navalnyin vankilatuomio on hiertänyt Venäjän suhteita länsimaihin. Oppositiovaikuttajan kohtelu on johtanut laajoihin Navalnyia tukeviin mielenosoituksiin Venäjällä. Poliisi on ottanut tuhansia kiinni mielenosoituksien yhteydessä.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell kertoi aiemmin tällä viikolla ehdottavansa, että unioni asettaisi uusia pakotteita Venäjälle ja kritisoi Navalnyin vangitsemista ja viranomaisten toimia mielenosoituksissa.

Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova varoitti torstaina EU:ta, ettei unionin tulisi ryhtyä hätäisiin toimiin. Zaharovan mukaan kaikki uudet pakotteet saisivat väistämättä "sopusuhtaisen vastauksen".

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja ulkoministeri Lavrovin tapaaminen ensi maanantaina Pietarissa kiinnostanee kansainvälisestikin sen jälkeen, kun Borrellin vierailu Moskovassa epäonnistui nolosti helmikuun alkupuolella.

Venäjä julkaisi Lavrovin ja Borrellin yhteisen tiedotustilaisuuden aikana tiedotteen, jossa se kertoi karkottavansa maasta Saksan, Puolan ja Ruotsin diplomaatteja. Lavrovin on luonnehdittu käyttäneen Borrellia ovimattona.

Haaviston ja Lavrovin on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa Navalnyin tilanteesta ja EU:n ja Venäjän välisistä suhteista, jotka ovat tällä hetkellä äärimmäisen kireät.

EU-maiden ulkoministerien on määrä keskustella Venäjän osalta seuraavista siirroista 22. helmikuuta.

Navalnyi on tänään jälleen oikeudessa Venäjällä. Häntä syytetään 95-vuotiaan sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta.

Syyte liittyy Navalnyin Twitterissä julkaisemaan videoon, jossa hän otti kantaa toiseen, Venäjän hallinnon julkaisemaan videoon. Hallinnon julkaisemalla videolla esiintyi sotaveteraani, joka puolusti presidentti Vladimir Putinin valtakautta pidentävää perustuslain muutosta. Videota kärkkäästi arvostellut Navalnyi kutsui siihen osallistuneita muun muassa pettureiksi.

Navalnyi sai jo aiemmin vankilatuomion, kun hänen aikaisempi ehdollinen tuomionsa muutettiin ehdottomaksi. Tuon tuomion mukaan hänellä on edessään vielä noin kaksi ja puoli vuotta vankeutta. Uudessa oikeudenkäynnissä Navalnyia uhkaa enimmillään kahden vuoden tuomio.