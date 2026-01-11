Kittilän lentoaseman kaikki lennot peruttu pakkasten vuoksi Kittilässä majoituskapasiteetti on Finnairin mukaan ollut rajallinen ja asiakkaita on ohjeistettu etsimään itse majoitusta, josta saa kuittia vastaan korvauksen.

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Kittilän lentoasemalla ei ollut lentoja lainkaan myöskään perjantaina eikä lauantaina. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Aku Häyrynen.

Uutiset | Liikenne STT

Kaikki Kittilän lentoaseman saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu tältä päivältä, selviää lentoasemayhtiö Finavian verkkosivuilta.

Kovat pakkaset ovat aiheuttaneet lentojen perumisia viime päivinä. Finavian viestinnästä kerrottiin lauantai-iltana STT:lle, että Kittilän lentoasemalla ei ollut lentoja lainkaan myöskään perjantaina eikä lauantaina, kun lentoyhtiöt peruivat lentonsa.

Muun muassa Finnair kertoi lauantaina peruvansa kaikki sunnuntain Kittilään suuntaavat lennot. Yhtiö on perunut viime päivinä useita Lapin-lentojaan vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi.

Kentällä muutamia yöpyjiä

Huomisen osalta tiedossa ei ole vielä ole, miten Kittilän lentojen käy, Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle noin kahdeltatoista päivällä.

Tämän päivän lennot Helsingistä Kittilään on viestinnän mukaan saatu reititettyä uudelleen Oulun kautta. Paluulentojen uudelleenreitittäminen Kittilästä Helsinkiin on kuitenkin ollut hankalampaa rajallisten bussikapasiteettien vuoksi.

– Muutamat lennot on saatu reititettyä bussikuljetuksilla Ouluun. Uudelleenreititykset muiden lentojen osalta ovat menneet huomiselle tai jopa tiistaille, viestinnästä kerrotaan.

Kittilässä majoituskapasiteetti on Finnairin mukaan ollut rajallinen ja asiakkaita on ohjeistettu etsimään itse majoitusta, josta saa kuittia vastaan korvauksen.

Finavian viestinnästä kerrotaan STT:lle, että tilanne Kittilän lentoasemalla on tällä hetkellä rauhallinen. Varsinaisia suuria yöpyjäjoukkoja ei asemalla ole viestinnän mukaan ollut.

– Kittilän lentoasema on juuri nyt normaalisti käytössä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä kentällä ei ole ollut yhtään matkustajia, ja viime yönä paikalla on ollut vain muutama matkustaja, Pinja Kallis Finavian viestinnästä sanoo.