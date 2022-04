Yli 4,1 miljoonaa ihmistä on YK:n mukaan paennut Ukrainasta sodan vuoksi ja yli 10 miljonaa jättänyt kotinsa – Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte perää pidätysmäärystä Putinista

"Pidätysmääräys on tärkeä osoitus tutkinnasta ja ainoa väline, jolla rikoksentekijä voidaan pidättää sotarikoksesta ja tuoda Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen", Del Ponte sanoo.

Yli 4,1 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi maahan helmikuun 24. päivänä, kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR lauantaina. Viiden viikon aikana paenneita on liki 4,14 miljoonaa, ja määrä kasvaa päivittäin kymmenillätuhansilla.

Perjantaina ilmoitetusta luvusta määrä on kasvanut noin 35 000:lla.

90 prosenttia paenneista on naisia ja lapsia, sillä 18–60-vuotiaat sotilaskelpoiset miehet eivät saa poistua maasta.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on kertonut, että ukrainalaispakolaisten lisäksi lähes 205 500 Ukrainassa asuvaa ulkomaalaista on lähtenyt maasta. Lisäksi IOM arvioi, että miltei 6,5 miljoonaa ihmistä on Ukrainassa maan sisäisenä pakolaisena.

Yhteensä kotinsa konfliktin kotinsa vuoksi jättäneitä on siis reilusti yli 10 miljoonaa eli noin neljännes Ukrainan kokonaisväestöstä.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainan hallinnon hallitsemilla alueilla väkiluku oli noin 37 miljoonaa. Luvussa eivät ole mukana asukkaat Venäjän itseensä liittämältä Krimin niemimaalta ja Venäjän tukemien separatistien hallitsemilta alueilta Ukrainan itäosassa.

Erityisesti lapset ovat kärsineet sodasta. YK:n lastenjärjestön Unicefin viimeviikkoisten lukujen mukaan puolet Ukrainan arviolta 7,5 miljoonasta lapsesta on joutunut pois kodistaan, 2,5 miljoonaa maan sisäisesti ja kaksi miljoonaa ulkomaille.

UNHCR:n mukaan yli puolet ukrainalaisista pakolaisista on ylittänyt rajan Puolaan. Monet Ukrainan naapurimaihin lähteneistä jatkavat matkaa muihin Schengen-maihin.

Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte vetoaa Kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC), jotta se antaisi pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja muista Venäjän korkean tason päättäjistä. Del Ponte kertoo kannastaan sveitsiläisen Le Temps -lehden lauantaina julkaisemassa haastattelussa.

75-vuotias sveitsiläinen Del Ponte tuli tunnetuksi Ruandan ja entisen Jugoslavian sotarikostutkinnoista. Lisäksi hän on muun muassa ollut mukana YK:n tutkinnassa, jossa selvitettiin ihmisoikeusrikkomuksia Syyrian sodassa.

Del Ponten mielestä pidätysmääräykset tarvitaan, jotta Putin kumppaneineen voidaan asettaa vastuuseen Ukrainaan hyökkäämisestä. Sotaa on kestänyt reilu kuukausi, tuhansia on kuollut ja miljoonat ihmiset ovat jättäneet kotinsa. Lisäksi osia Ukrainasta on pommitettu raunioiksi.

Del Ponten mielestä pidätysmääräys on tärkeä osoitus siitä, että tutkintaa on tehty.

"Se on ainoa olemassa oleva väline, jolla rikoksentekijä voidaan pidättää sotarikoksesta ja tuoda ICC:n eteen", hän sanoo haastattelussa.

Del Ponte huomauttaa, ettei pidätysmääräys välttämättä tarkoittaisi Putinin kiinniottoa. Se kuitenkin tekisi Putinin poistumisesta Venäjältä mahdotonta ja olisi vahva viesti siitä, että monet maat vastustavat Putinia.

Haagissa toimivan ICC:n pääsyyttäjä aloitti tutkinnan mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa sen jälkeen kun yli 40 maata tuki tutkinnan aloittamista.

Del Ponte sanoo haastattelussa, että hänen kokemuksensa entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjänä antaa hänelle toivoa siitä, että Putin voidaan Jugoslavian entisen presidentin Slobodan Milosevicin tavoin pidättää ja viedä oikeuteen sotarikoksista. Hän painottaa, että myös korkean tason poliittisia ja sotilasjohtajia vastaan on löydettävä raskauttavia todisteita. Haasteena on hänen mukaansa sen selvittäminen, kuka suunnitteli, määräsi ja toteutti sotarikokset.