Suomessa on monin paikoin poikkeuksellisen kuivaa Pohjavesien pinnat ovat tavanomaista matalammalla.

Kuivuus heijastunee myös kesän tilanteeseen. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ympäristö STT

Suomessa on monin paikoin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen ja huolestuttavan kuivaa, kertoi torstaina Suomen ympäristökeskus (Syke).

Tällä hetkellä pohjavesien pinnat ovat tavanomaista matalammalla. Erityisesti näin on Savossa, Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tilanne johtuu siitä, että talven vähäinen lumipeite ja pitkät pakkasjaksot ovat heikentäneet pohjavesien täydentymistä.

Kuivuus heijastunee myös kesän tilanteeseen. Esimerkiksi suurilla järvillä, kuten Saimaalla, Pielisellä, Päijänteellä ja Keiteleellä vedenkorkeudet ovat jäämässä kesällä tavanomaista alemmiksi, ellei sadetta saada hyvin paljon.

Kesä-heinäkuun vaihteessa vedenkorkeus laskee ennusteiden mukaan useilla järvillä alimmalle tasolle 60 vuoteen.

Myös maankosteus on tavanomaista alhaisemmalla tasolla, ja tilanteen odotetaan Syken mukaan pahenevan kevään edetessä entisestään.