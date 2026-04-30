Kompostitarkastukset puhuttavat – mikä muuttuu hallituksen päätöksen jälkeen? Kuntaliiton asiantuntija muistuttaa, että omakotiasujalla on kaksi vaihtoehtoa biojätteen käsittelylle.

Kodin biojätteiden käsittely kompostorissa on tarkastuksissa todettu useimmiten täysin asiallisesti hoidetuksi. Kuva: Markku Vuorikari

Lue artikkelin tiivistelmä Hallituksen linjaus kompostoritarkastusten lopettamisesta herätti viranomaisissa epäselvyyttä. Riikka Purra ilmoitti kompostintarkastajien toimien päättyvän, mutta jätelain muutosta ei suunnitella. Sari Multala kertoi muutoksen liittyvän norminpurkuun, yksityiskohdat selvityksessä. Tuulia Innala huomauttaa, ettei laissa velvoiteta tarkastuksiin, ja etteivät kuntien käytännöt muutu ennen lakimuutoksia. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Hallituksen päätös luopua kompostorien tarkastuksista hämmentää viranomaisia. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi kehysriihen jälkeen, että kompostintarkastajien toimet lakkautetaan.

Jätelain muuttamisesta ei ole ollut mitään suunnitelmaa.

Esimerkiksi Porissa tarkastettiin noin 300 kompostoria vuosi sitten, mutta nyt määrä on tarkoitus tuplata kesätyöntekijän avustuksella.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi Ilta-Sanomille muutoksen liittyvän hallituksen norminpurkulistaan. Yksityiskohdat olivat hänen mukaansa vielä tarkentumatta muun muassa EU-lainsäädäntöön nähden.

Multala sanoo, että moni pitää kompostintarkastajan vierailua turhana sääntelynä.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala katsoo, että kompostitarkastukset ovat saaneet ansaittua suuremman huomioarvon.

”Jätelaissa ei ole tällä hetkellä säädöstä, joka edellyttäisi viranomaista tekemään kompostitarkastuksia, joten niiden kieltäminen edellyttäisi ensin uuden normin säätämistä”, Innala huomauttaa.

Tarkastukset perustuvat yleensä siihen, että biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden osalta esimerkiksi omakotikiinteistöillä on kaksi vaihtoehtoa: biojäteastia ja jäteautokeräys tai omatoiminen kompostointi.

”Tällöin on tarpeen pistokokein tarkastaa, noudattavatko kotitaloudet jätehuoltomääräyksiä ja onko kompostori tosiasiassa hankittu vai pyritäänkö kompostointi-ilmoituksella vain laistamaan erilliskeräysvelvoitteesta.”

Suurin osa kompostoreista on osoittautunut asianmukaisiksi, joten tarkastuksia ei ole Innalan mukaan syytä yleisesti pelätä. Tarkastuksissa voidaan jakaa myös neuvontaa kompostorin asianmukaisesta hoidosta.

Kompostitarkastuksia tehdään melko vähän suhteessa kompostoivien määrään.

”Mikäli kompostoria ei ole kiinteistöllä lainkaan tai se ei ole määräysten mukainen, voidaan kiinteistö viime kädessä velvoittaa liittymään erilliskeräykseen.”

Jos kompostori ei ole esimerkiksi haittaeläinsuojattu, voi se aiheuttaa asuinalueelle häiritsevän rottaongelman.

”Kaikkiaan kompostitarkastuksia tehdään melko vähän suhteessa kompostoivien määrään. Kuntien käytäntöjä ei ole syytä muuttaa tarkastusten osalta ennen mahdollisia lakimuutoksia.”

Mikäli kompostitarkastuksista halutaan kokonaan eroon, Innalan mukaan tasapuolisuuden nimissä tulisi kieltää kompostointi varmaan kokonaan erilliskeräykseen velvoitetuilla alueilla.

”Tällöin erilliskeräykselle ei olisi olemassa muuta vaihtoehtoa. Se olisi mielestäni kuitenkin toimena monia kotitalouksia häiritsevämpi kuin harvoin kohdalle sattuva satunnainen tarkastus.”

Kunnissa ei ole Innalan mukaan palkattuna vain kompostoreja tarkastavia vakinaisia työntekijöitä.

”Tarkastuksissa on joskus saatettu käyttää määräaikaista työvoimaa apuna, mutta pääasiassa tarkastuksia tekevät jätehuoltoviranomaiset tai ympäristönsuojeluviranomaiset osana muuta työtänsä.”

Kompostorien tarkastukset perustuvat vuonna 2024 uudistuneeseen jätelakiin. Niitä tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet kompostorinsa jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin.

Pääpaino tarkastuksissa on yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alueella, jolla on voimassa biojätteen erilliskeräysvelvoite.