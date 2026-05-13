Vanhojen aineistojen siirto Oulusta Mikkeliin tekisi menneisyyden penkomisesta lähes mahdotonta

Kansallisarkisto aikoo keskittää analogiset aineistot Mikkeliin ja sulkea Oulun ja Joensuun toimipisteet vuoteen 2030 mennessä. Markku Kuorilehto ja Solja Holappa vastustavat siirtoa ja korostavat analogisten aineistojen tutkimusarvoa. Päivi Happonen perustelee muutosta säästöillä ja energiatehokkuudella.

