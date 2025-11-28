Viikonlopuksi sää lauhtuu koko maassa − suuressa osassa Lappiakin käydään suojan puolella Etelän ja lounaan välinen ilmavirtaus voimistuu ja tuo mukanaan lauhaa ja kosteaa ilmaa. Sateet muuttuvat etelästä alkaen vedeksi suuressa osassa maata.

Jaa Kuuntele

Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on useita plusasteita ja ajoittain sataa vettä tihuttamalla, ajoittain myös ravakammin. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Juha Jantunen & Oskari Rockas

Lapin kireät pakkaset ovat toistaiseksi ohi. Aikaisempien päivien 20-30 asteen pakkaslukemat vaihtuivat jo torstaina muutaman asteen pikkupakkasiin ja viikonlopun aikana lämpötila nousee edelleen. Syynä tähän ovat Pohjois-Atlantilla liikkuvat voimakkaat matalapaineet, jotka voimistavat lauhaa ilmavirtausta Suomessa asti.

Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on useita plusasteita ja ajoittain sataa vettä tihuttamalla, ajoittain myös ravakammin. Pohjoisessa sade tulee osittain lumena ja lämpötilan nollaraja kipuaa eteläiseen Lappiin saakka.

Lauantaina pohjoinen lämpenee edelleen ja ainoastaan pohjoisin osa Lapista jää vähän pakkasen puolelle. Päivän mittaan hajanaista vesisadetta ja tihkua tulee monin paikoin. Pohjois-Lapissa sataa vähän lunta, mutta myös jäätävä tihkusade on siellä mahdollista.

Sunnuntaina lännestä virtaa kuivaa ilmaa ja pilvipeite pääsee lännessä rakoilemaan. Samalla sää viilenee ja pohjoisessa palataan takaisin pakkasen puolelle. Etelässä lämpötila pysyttelee edelleen nollan yläpuolella.

Lauantaina pohjoinen lämpenee edelleen ja ainoastaan pohjoisin osa Lapista jää vähän pakkasen puolelle. Kuva: Ilmatieteen laitos

Viikonlopun lauhtumisen seurauksena maan etelä- ja keskiosan lumet ovat sulamassa kaikki pois. Pohjoisenkin lumipeite kokee huomattavaa hupenemista etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta Lapin lumia lyhytaikaiseksi jäävä suojasää ei ehdi kokonaan sulattaa.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja.

Siirry tästä MT:n sääpalveluun.