Asuntolainojen enimmäiskesto voi nousta jopa 40 vuoteen ‒ taustalla toive kaupan piristymisestä Talousvaliokunta haluaa pidentää laina-aikoja enemmän kuin hallitus esitti.

Toimilla pyritään tukemaan pitkään alamaissa ollutta asuntokauppaa ja rakentamista talouden laskusuhdanteessa. Kuva: Pentti Vänskä

Eduskunnan talousvaliokunta esittää, että asuntolainojen enimmäiskestoa nostetaan 40 vuoteen. Valiokunta tekee ehdotuksensa mietinnössään, joka koskee hallituksen esitystä luottolaitoslain muutoksista.

Hallituksen esityksessä asunto- ja taloyhtiölainojen takaisinmaksuaikojen enimmäispituus oli 35 vuotta. Nykyisin raja on 30 vuotta.

”Käytännössä kansalaisilla ja taloyhtiöillä olisi jatkossa paremmat edellytykset saada elämäntilanteeseensa sopivaa asuntorahoitusta. Muutos koskettaa myös korjausrakentamista”, perusteli talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) tiedotteessa.

Asuntorahoituksen saatavuuden parantamisella pyritään myös edistämään työvoiman liikkuvuutta. Hallituksen esityksellä pyritään tukemaan pitkään alamaissa ollutta asuntokauppaa ja rakentamista talouden laskusuhdanteessa. Toimet ovat osa hallituksen puoliväliriihessä sovittuja kasvutoimia.

”Kotitalouksien varallisuuden ja käytettävissä olevien vakuuksien arvot ovat paljolti riippuvaisia asuntojen hintojen heilahteluista. Asuntoluotonannon joustoin voidaan edistää kotitalouksien mahdollisuuksia säästää ja sijoittaa oman asunnon ohella myös muihin kohteisiin”, sanoi talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) tiedotteessa.

Oppositiota edustavat kansanedustajat Oras Tynkkynen (vihr.) ja Johannes Yrttiaho (vas.) jättivät mietintöön vastalauseen, jossa he pitävät 40 vuoden maksuaikaa ylipitkänä. Korkomenot nousisivat huomattavasti, ja kotitalouksien ylivelkaantumisen vaara kasvaisi. Lisäksi ja lainojen koon kasvu saattaisi siirtyä nostamaan asuntojen hintaa, mikä lisäisi riskiä asuntomarkkinoiden ylikuumentumiselle.

”Tällöin riski kohdistuisi kotitalouksien velkaantumisen lisäksi myös koko rahoitusjärjestelmän vakauteen”, Tynkkynen ja Yrttiaho varoittavat vastalauseessaan.