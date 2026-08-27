Näin vältät Temun ja Sheinin vaatteet kirpparilla: ”On hälyttävä merkki, jos laput on poistettu”

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Temun ja Sheinin tuotteita päätyy myös kirpputoreille. Vain harva kirppari on kieltänyt ultrapikamuodin kokonaan.
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Uutiset
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Kauppa
27.8.2026
07:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet
ultrapikamuoti
kirpputori
Temu
Shein
vaate
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