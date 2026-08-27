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Tilaajalle | ”Kauhean virheen tein, kun hevoseni lihotin” – Omistajan pitkäjänteisyys ja perehtyminen pelastivat Assu-ruunan kaviokuumeelta
Lastenkirppari Nupun omistaja Emma Hyyppä on linjannut, ettei hänen kirpparillaan myydä Temun ja Sheinin tuotteita.

Näin vältät Temun ja Sheinin vaatteet kirpparilla: ”On hälyttävä merkki, jos laput on poistettu”

Temun ja Sheinin tuotteita päätyy myös kirpputoreille. Vain harva kirppari on kieltänyt ultrapikamuodin kokonaan.
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Uutiset|Kauppa
27.8.202607:00
Ulrika Eerola Hovio
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