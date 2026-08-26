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Juuri nyt | Hirsitalorakentajan alamäki jatkuu – yksi asia antaa kuitenkin toivoa
Tilaajalle | Karhujahti alkaa olla ohi Pohjois-Karjalassa – ”Loppuja lupia säästellään pahimpiin vahinkoihin”