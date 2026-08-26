Suomen puoluekartalla tapahtuu nyt kummia: Kokoomusta ohitetaan oikealta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat sekä läheiset yhteistyökumppanit, että kovia poliittisia kilpailijoita.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat sekä läheiset yhteistyökumppanit, että kovia poliittisia kilpailijoita. Kuva: Jarno Mela

Viimeiset 40 vuotta ovat olleet kokoomukselle vallantäyteistä aikaa. Puolue on viihtynyt hallitusvastuussa joko pääministeri- tai valtiovarainministeripuolueena paria poikkeusta lukuun ottamatta jo vuodesta 1987.

Asemoituminen maltilliseksi oikeistopuolueeksi on ollut sangen lupsakkaa, sillä kokoomusta ei ole haastettu oikealta vuosikymmeniin. Kokoomus on pystynyt tekemään avauksia poliittisen keskustan suuntaan ja onkimaan sieltä lisäkannatusta ilman suurempaa huolta tiukan linjan oikeistolaisten hermostumisesta.

Kokoomuksella on jonkin verran päällekkäistä potentiaalista kannattajakuntaa sekä keskustan että sosiaalidemokraattien kanssa, mutta kumpikaan näistä ei sijaitse kokoomuksen oikealla puolella. Kokoomus onkin saanut nauttia kaikista puolueista vahvimmasta perälautakannatuksesta. Vaikka asiat menisivät porvareilla välillä pahastikin mönkään, on 16−17 prosenttia kansasta ollut vakaasti kokoomuksen kelkassa.

Vaikka asiat menisivät porvareilla välillä pahastikin mönkään, on 16−17 prosenttia kansasta vakaasti ryhmittäytynyt kokoomuksen joukkoihin.

Tällä hallituskaudella asetelmat ovat kuitenkin olleet nopeassa muutoksessa. Perussuomalaiset on pitkään kilpaillut ennen kaikkea sosiaalidemokraattien ja keskustan perinteisistä äänestäjistä. Ylen tuorein puoluekannatusgallup osoittaa, että huomattavaa siirtymää perussuomalaisiin tapahtuu nyt kokoomuksesta.

Myös Helsingin Sanomien uusin gallup osoittaa, että kokoomus on laskussa ja perussuomalaiset nousussa.

Tiistaina uutisoitiin, että Riikka Purra (ps.) on pienten ja keskisuurten yritysten edustajien suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjägallupista.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat Suomen historian oikeistolaisimman hallituksen voimakaksikko, jonka talouspoliittinen linja on lähellä toisiaan. Sillä erotuksella, että Purran johdolla perussuomalaiset on kiilannut kokoomuksesta oikealta ohi.

Riikka Purra on pk-yrittäjien suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Suomen Yrittäjien kyselyn tulos on kokoomuslaisille hyytävä. Kuva: Carolina Husu

Perussuomalaiset on muuttunut puolueena paljon vajaassa vuosikymmenessä. Kun vielä Timo Soinin vallan vuosina PS asemoitui talouspoliittisesti keskustan ja SDP:n välimaastoon, on Purran perussuomalaiset kovaa oikeistoa.

Tilanne on kokoomukselle uusi ja haaste hämmentävä. Ennen varmoiksi lasketut oikeistoäänet eivät välttämättä enää pysy ruiskukkapuolueen riveissä, kun kovempaa menoa on tarjolla persuissa.

Purran johdolla perussuomalaiset on kiilannut kokoomuksesta oikealta ohi.

Yhä hankalammaksi kuvion tekee kokoomukselle se, että perussuomalaiset synnyttävät jatkuvasti uusia kohuja. Vähän väliä käydään läpi sitä, olivatko jonkin perussuomalaisten kansanedustajan puheet rasistisia vaiko eivät.

Tilanne on kokoomukselle kiusallinen, mutta perussuomalaiset saa käännettyä sillä valokeilan lempiaiheeseensa: maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Maahanmuuttopolitiikasta olisi tietenkin mahdollista keskustella täysin sivistyneesti, mutta perussuomalaiset haluaa rymistellä. Teemu Keskisarjan ja Wille Rydmanin vetämä likaisten temppujen osasto on näyttänyt voimansa Petteri Orpon kampittamisessa.

Kun koko muu puoluekenttä haluaisi kesyttää persut, eivät persut ole suostuneet kesyyntymään.

Perinteiset porvarilliset puolueet ja populistit käyvät vimmattua kilpaa äänestäjien sieluista eduskuntavaalien lähestyessä. Kuva: Timo Filpus

Kokoomus alkaa olla jakomielitautisessa tilassa, mitä tulee PS-haasteeseen vastaamiseen. Puolueet ovat pitkään viihtyneet samalla puolella hallitus−oppositio-rajalinjaa, ja se näkyy. Kokoomukseen on pesiytynyt kasvava kravattipersujen joukko, jonka ero ehtaan perussuomalaiseen vaikuttaisi olevan tyylikkäämpi pukeutuminen. Jos heiltä kysytään, kokoomuksen pitäisi vastata perussuomalaisten haasteeseen pitkälti näiden omilla aseilla.

Toisaalta kokoomus on edelleen myös koulutetun, hyvätuloisen ylemmän keskiluokan puolue. Jos kokoomuslaisten puheet lähtevät aivan hurjille kierroksille, voi maltillisempi kannattajakunta saada tarpeekseen. Keskusta Antti Kaikkosen johdolla tekee kaikkensa saadakseen uutta kannatusta porvareilta, joille toivoo Orpon hallituksen meiningin olevan liian sakeaa. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa kokoomus on viime vuosina menettänyt naiskannattajiaan etenkin sosiaalidemokraateille. Vuotoa voi tulla lisää ja eri suuntiin liberaaleista naisista.

Selvää on, että perussuomalaiset vain koventaa retoriikkaansa entisestään ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä. Epäselvää on, miten kokoomus siihen vastaa.

Ylen kannatusmittaus: Vasemmistoliitolle iso pudotus, PS:lle suurin nousu

HS: Perussuomalaisten suosio kasvaa, kokoomus luisussa