Uuden pääjohtajan Lasse Lehtosen ja Kelan organisaation välille ei ollut rakentunut riittävän turvallista psykologista luottamusta, selvityksestä ilmenee.

Kelassa oli ilmeistä luottamuspulaa uuden pääjohtajan Lasse Lehtosen ja organisaation välillä viime syksynä. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä.

Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola esitteli selvitystä Kelan tiedotustilaisuudessa. Hän kertoi, ettei siinä oteta kantaa yksittäisiin henkilöihin tai tapahtumiin.

”Tässä selvityksessä ei ole otettu kantaa kehenkään yksittäiseen henkilöön tai yksittäisen henkilön toimintaan. Viime syksyn tapahtumiinkaan ei ole otettu kantaa.”

Selvityksessä ei nimetä Lehtosta suoraan, mutta siinä käsitellään lähtötilannetta syksyllä 2025. Lehtonen aloitti Kelan pääjohtajana saman vuoden kesäkuussa.

”Kelan hallituksen tilaaman johtamisselvityksen havainnot ovat arvokkaita ja tutustun niihin huolellisesti.” Lasse Lehtonen

Lehtonen kommentoi selvitystä viestipalvelu X:ssä keskiviikkona.

”Kelan hallituksen tilaaman johtamisselvityksen havainnot ovat arvokkaita ja tutustun niihin huolellisesti.”

Lehtonen kertoo pitäneensä paluunsa jälkeen julkisuudessa matalaa profiilia ja vahvistaneensa yhteistyötä ja luottamusta Kelan hallituksen, johdon sekä muun henkilöstön kanssa.

Lehtonen jäi sairauslomalle joulukuussa ja palasi töihin kesäkuun alussa.

”Kuten selvityksessä todetaan, Kelaan kohdistuvat muutokset edellyttävät yhtenäistä tilannekuvaa sekä kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä. Kelan pääjohtajana olen sitoutunut viemään tarvittavat muutokset läpi.”

Kelan viestinnästä kerrottiin STT:lle, ettei pääjohtaja kommentoi selvitystä medialle.

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Selvityksessä todetaan, että käytyjen keskustelujen perusteella syntyi vaikutelma, että pääjohtajan ja muun organisaation välinen luottamus ei rakentunut psykologisesti riittävän turvalliseksi ennen uusien muutosten toimeenpanoa.

Kelassa tehtiin viime vuonna uusi linjaus, jonka mukaan työntekijöiden on käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa. Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.

Lehtonen kommentoi Iltalehdelle viime marraskuussa, että työmarkkinatilanne on muuttunut työnantajan kannalta parempaan suuntaan eikä Kelan tarvitse ehkä olla niin huolissaan henkilöstötilanteesta. Saman hän toisti myöhemmin myös Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ei meillä ole nyt mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilökunnastamme”, hän sanoi HS:n mukaan.

Kelan työntekijät kokivat Lehtosen kommentit loukkaaviksi.

Kelan hallitus päätti tilata selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen jäi vakavan sairauden vuoksi sairauslomalle joulukuussa. Hän palasi töihin kesäkuun alussa.