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Juuri nyt | Mikko Junttila suunnitteli opiskelijana energiapuukouran – Nyt niitä on käytössä jo yli 2 000 ympäri maailmaa
MT Hevoset | Toimittajan kokeilu: Nyt ehkäistään villijuurikasongelmaa ja odotetaan tietoa nostoajasta