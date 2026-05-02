Kevään lämpöennätys rikki: Mäntsälässä mitattiin 22 astetta Kuluvan kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta.

Jaa Kuuntele

Kuluvan kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna Salossa. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Kevään lämpöennätys on jälleen mennyt rikki, kun lämpötila kohosi Mäntsälässä tänään tasan 22 asteeseen, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Kuluvan kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta.

Huomenna sää viilenee, ja päivä on poutainen sekä melko aurinkoinen lähes koko maassa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan etelässä lämpötilat voivat kuitenkin nousta vielä 16–17 asteen tienoille.

Muualla Suomessa Lappia lukuun ottamatta liikutaan huomenna 10 asteen paikkeilla. Lapissa lämpötilat vaihtelevat viiden asteen molemmin puolin, ja Pohjois-Lapissa voi liikkua heikkoja räntäkuuroja.

Myös maastopalovaroitus on sunnuntaina edelleen voimassa laajalla alueella pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötilat laskevat pakkasen puolelle maan pohjois- ja keskiosissa. Etelässä yöpakkasia ei kuitenkaan koeta.

Maanantaina sää on sateinen erityisesti maan eteläosissa. Päivystävän meteorologin mukaan vettä voi paikoin tulla 5–10 millimetriä.