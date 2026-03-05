Öisin pakkasta, päivisin lämpöasteita – lämpötilan vuorokausivaihtelu suurtaLoppuviikon aikana Fennoskandian eteläpuolella on laaja korkeapaineen alue. Sen vaikutuksesta Suomen etelä- ja keskiosassa sää on enimmän aikaa selkeää. Päivisin aurinko lämmittää, mutta öisin lämpö karkaa säteilyjäähtymisen kautta avaruuteen ja sää pakastuu.
Korkeapaine ohjaa Pohjois-Atlantin matalapaineet liikkumaan Fennoskandian pohjoispuolitse. Näistä matalapaineista yltää Pohjois-Suomeen säärintamia sateineen. Perjantain vastainen yö ja aamu ovatkin Lapissa sateisia ja sateita riittää Itä-Lapin osalta puolenpäivään saakka. Enimmäkseen olomuoto on lunta, osittain ennustusmallien mukaan jäätävää vesisadetta.
Pohjois-Suomen iltapäivä onkin enimmäkseen poutainen, joskin runsaspilvinen. Lämpötila vaihtelee Pohjois-Lapin muutamasta pakkasasteesta noin +5 asteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa perjantaipäivä on aurinkoinen ja lämpöasteita on 1 ja 8 välillä.
Illalla Pohjois-Pohjanmaalla syntyy uusia sateita sekä vetenä, räntänä että lumena. Puolenyön molemmin puolin sateita yltää myös maan keskiosan alueelle.
Aamuyöllä sää poutaantuu ja laajalti selkenee. Lämpötila laskee 0 ja -10 asteen välille.
Lauantaina päivällä maan pohjoisosassa sää jälleen pilvistyy ja alueen yli liikkuu sateita eri olomuodoissa. Päivän yli lämpötila on siellä 0...+5 astetta.
Suomen etelä- ja keskiosassa elohopea kohoaa +3 ja +9 asteen välille.
Sunnuntain vastaisena yönä käväistään taas yleisesti pakkasen puolella, mutta päivästä tulee jopa hieman lauantaitakin lämpimämpi. Tähän mennessä vuoden lämpimin mittaus Ilmatieteen laitoksen sääasemilla on 5.3. Kaarinassa mitattu +8,3 astetta. Saapa nähdä ylittyykö +10 astetta viikonlopun aikana.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
