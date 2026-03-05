Öisin pakkasta, päivisin lämpöasteita – lämpötilan vuorokausivaihtelu suurta Loppuviikon aikana Fennoskandian eteläpuolella on laaja korkeapaineen alue. Sen vaikutuksesta Suomen etelä- ja keskiosassa sää on enimmän aikaa selkeää. Päivisin aurinko lämmittää, mutta öisin lämpö karkaa säteilyjäähtymisen kautta avaruuteen ja sää pakastuu.

Tähän mennessä vuoden lämpimin mittaus Ilmatieteen laitoksen sääasemilla on 5.3. Kaarinassa mitattu +8,3 astetta. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Petri Hoppula

Korkeapaine ohjaa Pohjois-Atlantin matalapaineet liikkumaan Fennoskandian pohjoispuolitse. Näistä matalapaineista yltää Pohjois-Suomeen säärintamia sateineen. Perjantain vastainen yö ja aamu ovatkin Lapissa sateisia ja sateita riittää Itä-Lapin osalta puolenpäivään saakka. Enimmäkseen olomuoto on lunta, osittain ennustusmallien mukaan jäätävää vesisadetta.

Pohjois-Suomen iltapäivä onkin enimmäkseen poutainen, joskin runsaspilvinen. Lämpötila vaihtelee Pohjois-Lapin muutamasta pakkasasteesta noin +5 asteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa perjantaipäivä on aurinkoinen ja lämpöasteita on 1 ja 8 välillä.

Illalla Pohjois-Pohjanmaalla syntyy uusia sateita sekä vetenä, räntänä että lumena. Puolenyön molemmin puolin sateita yltää myös maan keskiosan alueelle.

Aamuyöllä sää poutaantuu ja laajalti selkenee. Lämpötila laskee 0 ja -10 asteen välille.

Saapa nähdä ylittyykö +10 astetta viikonlopun aikana. Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina päivällä maan pohjoisosassa sää jälleen pilvistyy ja alueen yli liikkuu sateita eri olomuodoissa. Päivän yli lämpötila on siellä 0...+5 astetta.

Suomen etelä- ja keskiosassa elohopea kohoaa +3 ja +9 asteen välille.

Sunnuntain vastaisena yönä käväistään taas yleisesti pakkasen puolella, mutta päivästä tulee jopa hieman lauantaitakin lämpimämpi. Tähän mennessä vuoden lämpimin mittaus Ilmatieteen laitoksen sääasemilla on 5.3. Kaarinassa mitattu +8,3 astetta. Saapa nähdä ylittyykö +10 astetta viikonlopun aikana.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

