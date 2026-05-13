Suomi etenee Euroviisujen finaaliin – Lampeniuksen ja Parkkosen saapuminen mediatilaan aiheutti tunkua Suomi on ollut pitkin kevättä Euroviisujen ennakkosuosikki, mikä näkyi median kiinnostuksessa Itävallan Wienissä.

Suomi on ollut Euroviisuissa vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki.

Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät odotetusti Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekinheitin.

Lampenius ja Parkkonen saapuivat semifinaalin jälkeen viisujen mediatilaan, ja kaksikon ympärille kerääntyi nopeasti tunkua. Parkkonen joutui rauhoittelemaan toimittajia, ettei osa ihmisistä jäisi takaa tunkevien alle.

Tiistai-illan semifinaalin esitys meni molempien mielestä hyvin, eikä kumpikaan nähnyt parantamiskohteita lauantain finaalia varten.

”Sairaan hyvä fiilis meillä oli”, Lampenius sanoi.

Parkkosen mukaan yleisöstä aisti tiistaina illalla sen, että kyseessä oli semifinaali ja sen yleisö. Jännittää hän ei kuulemma osannut.

”Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että en mä osannut jännittää, mä tunsin yleisön”, Parkkonen sanoi.

”Oli normaali semmoinen (jännitys), mikä pitää olla, kun tulee sinne ja tuntee ihmisten fiiliksen. Meillä molemmilla se antaa semmoisen, että vielä enemmän antaa kaikkensa”,

”Adrenaliini alkaa laskea, kun istutaan tuonne bussiin.” Pete Parkkonen

Lampenius avasi Suomen esitystä, josta hän ja Parkkonen viettävät suurimman osan erillään lavalla.

”Se on se tarkoitus siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Se on juuri se, että näillä kahdella ihmisellä on se vetovoima toisiinsa, mutta niille se on kuitenkin mahdoton yhtälö ja sen takia se tarina on tehty semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.”

Paikallista aikaa puolen yön jälkeen medialle puhumaan tulleet Lampenius ja Parkkonen kertoivat loppuyön suunnitelmistaan.

”Mennään syömään, moikataan tuottajia, he ovat meitä odottamassa tuolla. Sitten mä ainakin menen nukkumaan”, Lampenius sanoi.

”Adrenaliini alkaa laskea, kun istutaan tuonne bussiin”, Parkkonen lisäsi.

Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata: Ruotsi, Kreikka, Belgia, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua, Puola ja Suomi.

Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Toinen semifinaali on torstaina, ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin.

Finaalissa voitosta kisaavat 20:n semifinaalista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta.

Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Vedonlyöjät povaavat tiistaina myös tiensä finaaliin raivanneen Kreikan Akylasin olevan Ferto-kappaleellaan Suomen kovin haastaja.

Itävallan viime vuoden voiton myötä Euroviisut kisataan tänä vuonna maan pääkaupungissa Wienissä.