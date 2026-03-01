Linda Lampenius ja Pete Parkkonen UMK:n ylivoimaiseen voittoon – "En ole hirveän tottunut siihen, että mulle tulee semmoista rakkautta Suomesta" Lampenius ja Parkkonen keräsivät kilpakappaleellaan kaikkiaan 570 pistettä, kun toiseksi tullut Antti Paalanen keräsi 210 pistettä.

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius voittivat UMK:n kappaleellaan Liekinheitin. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Musiikki STT

Ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen voittivat ylivoimaisesti Uuden musiikin kilpailun (UMK) kappaleella Liekinheitin. He edustavat Suomea Euroviisuissa, jotka järjestetään toukokuun puolivälissä Itävallan Wienissä.

Voittonsa jälkeen tiedotustilaisuuteen saapuneet Lampenius ja Parkkonen kertoivat olevansa kiitollisia.

”Oli niin sairasta, että me saimme suomalaisilta niin paljon ääniä. En ole hirveän tottunut siihen, että mulle tulee semmoista rakkautta Suomesta. Tuossa parikymmentä vuotta oli silleen, että tuli aika paljon paskaa. Niin tämä tuntuu niin suurelta”, Lampenius sanoi.

Parkkosen mukaan duo aikoo laittaa kädet multaan ja palata takaisin ”älyttömään” treenaamiseen. Kaksikko naureskeli, että Lampenius voisi esimerkiksi heittää esityksessä voltteja korkokengissä.

”Aina pitää olla vähän vaikeampi kuin edellisellä kerralla”, Lampenius sanoi.

Parkkonen kertoi, ettei miettinyt ennakkosuosikin asemaa ollenkaan.

”Eniten odotin, että päästään vetämään (esitys). Yleisön tuoma energia on niin rauhoittava itselle, koska siellä ihmiset on tukemassa”, Parkkonen sanoi.

”Olemme molemmat ennen kaikkea live-artisteja, rakastamme molemmat sitä live-esiintymistä ja -tilannetta”, Lampenius lisäsi.

Lampenius ja Parkkonen aikoivat juhlia voittoaan muun muassa muiden artistien kanssa.

”Meillä on ollut todella ihana tunnelma kaikkien kilpailijoiden välillä. Ei ole ollut sellaista, että olisi ollut kilpailua, vaan kaikki mukana olleet ovat lämminsydämisiä ja ihania ihmisiä”, Lampenius sanoi.

”Täällä on paikalla myös meidän ystäviä ja perhettä. Rakkaudentäyteinen ilta tulossa”, Parkkonen lisäsi.

Lampenius on kertonut, että hänelle on tarjottu Ruotsista kappaleita, joilla hän olisi voinut pyrkiä maan euroviisukarsintoihin Melodifestivaleniin. Lampenius kertoi, että hänelle oli kuitenkin tärkeää, että hän valitsee UMK:n eikä Melodifestivalenia – ja etenkin, että kilpakappale on suomen kielellä laulettu.

”Olen niin monta vuotta katsonut siellä Ruotsissa, miten suomalaiselle popmusiikille nauretaan. Siellä on oltu silleen, ettei siellä Suomessa osata. Mutta nyt kun ajatteleekin näitä tämän illan seitsemää kappaletta, oli jokainen mielettömän hyvä.”

UMK:n voittaja ratkaistiin laskemalla esiintyjien saamat yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen. Katsojien äänten painoarvo oli 75 prosenttia ja kansainvälisen raadin 25 prosenttia.

Kansainväliset asiantuntijaraadit tulivat tänä vuonna Britanniasta, Hollannista, Montenegrosta, Espanjasta, Maltalta, Tanskasta ja Itävallasta. Raadit antoivat pisteensä lauantain kenraaliharjoituksen esitysten perusteella.

Itävallan raati antoi 12 pistettä Paalaselle, Maltan Sinikka Montelle. Loput raadit antoivat 12 pistettä Lampeniukselle ja Parkkoselle. Kaikkiaan duo sai raadeilta 78 pistettä ja kuroi 20 pisteen kaulan toiseksi eniten pisteitä saaneeseen Paalaseen.

Yleisöäänten kohdalla ei jossittelulle jäänyt sijaa, kun Lampenius ja Parkkonen rohmusivat ylivoimaisesti eniten pisteitä: 492. Seuraavaksi eniten yleisöpisteitä saanut Paalanen keräsi 152 pisteen potin.

Kolmanneksi eniten pisteitä sai iskelmäyhtye Komiat (kaikkiaan 116 pistettä) ja neljänneksi eniten Chachi (99 pistettä). Viidennelle sijalle sijoittui Sinikka Monte (97 pistettä) ja kuudennen sijan jakoivat Etta ja Kiki (42 pistettä).

Eurovision laulukilpailu mitellään 70. kerran toukokuussa Itävallan Wienissä.

Euroviisujen semifinaalien maakohtainen esiintymisjärjestys on arvottu jo aiemmin. Suomea edustavat Lampenius ja Parkkonen esiintyvät tiistaina 12. toukokuuta ensimmäisen semifinaalin ensimmäisellä puoliajalla. Toinen semifinaali on 14. toukokuuta ja finaali lauantaina 16. toukokuuta.

Suomi on keikkunut vedonlyöjien viisuvoittajasuosikkina jo ennen kuin UMK:n lopputulos oli selvä. Lauantaita on kutsuttu ”superlauantaiksi”, sillä Suomen lisäksi monet muut maat valitsivat viisuedustajansa.

Kaikki osallistujamaat eivät kuitenkaan ole vielä tehneet valintaa, ja esimerkiksi viisujen kestomenestyjän Ruotsin edustaja selviää vasta myöhemmin.