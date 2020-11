Keskustan Kemppi vaatii kuulemaan paikallisia heti Evon kansallispuistohankkeessa: "Evo on Etelä-Suomen tärkein lupametsästysalue"

Jaana Kankaanpää

Hilkka Kemppi vaatii ympäristöministeriötä turvaamaan Kanta-Hämeen Evon alueen monipuoliset käyttömuodot kansallispuistohankkeesta huolimatta.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi vaatii ympäristöministeriötä turvaamaan Kanta-Hämeen Evon alueen monipuoliset käyttömuodot kansallispuistohankkeesta huolimatta. Alueella järjestetään muun muassa suuria partioleirejä ja metsäopetusta. Lisäksi Kemppi huomauttaa, että Evo on Etelä-Suomen tärkein lupametsästysalue.

"Esitystä kansallispuistosta ei voi tehdä kuulematta paikallisia tai maa- ja metsätalousministeriötä. Tässä ympäristöministeriö on epäonnistunut. Evon kansallispuistohanke on herättänyt paljon keskustelua ja on kriittistä, että laaja vuoropuhelu alueiden toimijoiden kanssa käynnistetään viimeistään nyt viipymättä", Kemppi sanoo tiedotteessaan.

"Kansallispuisto on vahva brändi, joka varmasti lisäisi alueen kiinnostavuutta. Monessa suhteessa retkeilyalue tarjoaa kuitenkin paremmat kehittämisedellytykset muun muassa yksityisten palveluiden ja niiden tarvitsemien investointien, kalastusmatkailun, metsästyksen sekä tutkimuksen ja opetuksen osalta", Kemppi luettelee.

"Kansallispuistojen perustaminen tapahtuu aina lainsäädännön kautta eduskunnan enemmistön näkemyksen mukaisesti – ei yksittäisen ministeriön toimesta. Odotan myös maa- ja metsätalousministeriön kantaa asiaan", kansanedustaja lisää.

Ympäristöministeriön tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina kerrottiin, että Evon kansallispuistohankkeen valmistelu jatkuu kokoamalla alueen toimijoista työryhmä, joka pohtii kansallispuiston rajauksia ja käyttömuotojen yhteensovittamista.

