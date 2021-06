Voiko järvivettä juoda? Periaatteessa kyllä, mutta läheskään aina ei kannata

Jarkko Sirkiä

Sinilevää sisältävää vettä ei saa käyttää edes tiskaukseen tai hyötykasvien kasteluun.

Suomi on tunnetusti tuhansien järvien maa, ja useilla suomalaisilla järvi löytyy myös kesämökin lähiympäristöstä. Järviä on paitsi monta, myös monenlaisia. Osan vesi on niin humuspitoista ja ruskeaa, ettei niissä uintikaan välttämättä houkuttelisi. Osassa taas vesi loistaa peilikirkkaana.

Kun matka kotoa mökille on toisinaan pitkä, eikä läheskään kaikille mökeille tule juoksevaa vettä, voi kirkkaalta näyttävän järviveden käyttö mökin askareisiin alkaa houkuttaa.

Mutta kuinka puhdasta kirkkaalta näyttävä järvivesi todella on? Vaikka mökkijärvessä uskaltaisi uida, kannattaako vettä käyttää löylyvetenä tai tiskaamiseen, tai soveltuuko se jopa juotavaksi?

Vastaus kysymyksiin riippuu paitsi järvestä, myös vedenottopaikasta ja ajankohdasta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen limnologi, eli makeiden vesien tutkija Sari Mitikka.

Pääosin Suomen järvet ovat hänen mukaansa varsin puhtaita. Erityisesti suurten ja syvien järvien vesi on hyvälaatuista, ja esimerkiksi Päijänteen pintavettä käytetään raakavetenä pääkaupunkiseudun vesijohtoverkossa.

Hän myös muistuttaa, että vaikka humuspitoinen vesi näyttääkin ruskealta, eikä sovellu esimerkiksi juotavaksi, ei järven kunnossa välttämättä sen eliökannan kannalta ole mitään vikaa. Monien ruskeiden vesien luonnontila on erinomainen tai hyvä.

Humuspitoisiin järviin ja erityisesti niiden petokaloihin kertyy kuitenkin elohopeaa. Ruskean mökkijärven petokaloja ei siis kannata syödä ainakaan kovin paljoa.

Kirkkaankin veden käytettävyyttä voivat heikentää useat asiat, kuten raskasmetallikertymät, yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten jätevedet sekä ihmisten käyttämien lääkkeiden jäämät. Myös esimerkiksi kuolleen eläimen ruho voi saastuttaa vesistön veden juomakelvottomaksi.

Siihen, miten elimistö järviveteen reagoi vaikuttaa myös se, millaisiin bakteerikantoihin se on jo tottunut.

"Toisillahan on kotona kaivovesi ja heidän vatsansa kestää sitä. Sitten kun tulee vieraita, niin he saavatkin vedestä oireita", Mitikka toteaa.

Hänen mukaansa kirkas ja hajuton vesi on lähtökohtaisesti yleensä myös puhdasta. Vesi on yleensä puhtainta myös syvissä ja kylmävetisissä järvissä. Myös syrjäisyys ja rakentamattomat rannat lisää vesistön puhtauden todennäköisyyttä, sillä vesistön saastumisen syy on yleensä ihminen.

Ennen juomista kirkkainkin vesi kannattaa kuitenkin vielä keittää.

Suurin potentiaalinen riesa mökkijärven vedessä on kuitenkin sinilevä, eli syanobakteeri. Se on jokakesäinen riesa erityisesti Etelä-Suomen pienissä järvissä. Sinilevien massaesiintyminen johtuu järvien liiasta ravinnekuormasta.

Ravinnekuorma johtuu useimmiten maataloudesta, eli järvien vesi on sinilevävapaata sitä todennäköisemmin, mitä kauempana se on maanviljelyksestä ja muusta ihmistoiminnasta.

Sinilevää sisältävää vettä ei pitäisi missään nimessä juoda, eikä käyttää mihinkään muuhunkaan. Osa sinilevälajeista tuottaa esimerkiksi maksalle vaarallisia myrkkyjä, eikä kasvuston vaarallisuutta ole mahdollista arvioida silmämääräisesti.

Myöskään pelkkä levälauttojen siirtäminen tai vältteleminen ei riitä. Veden pinnassa näkyvien lauttojen lisäksi soluja ja myrkkyjä voi olla vedessä myös laajemmalla alueella.

"Meillekin on tullut tietoa siitä, että löylyveden ottoa varten levälauttoja on siirretty vaikkapa luudalla pois, ja ihmiset ovat silti saaneet myrkytyksen käyttämästään vedestä", Mitikka kertoo.

Sinilevän myrkyille altistuminen löylyveden kautta on erityiden vaarallista, sillä kuumille kiuaskiville osuessaan syanobakteerisolut rikkoutuvat ja niiden vapauttamat myrkyt imeytyvät hengityselinten kautta tehokkaasti elimistöön.

Mahdollisesti sinilevää sisältävää vettä ei saa käyttää myöskään tiskaamiseen, tai hyötykasvien, kuten vaikka tillin kasteluun.