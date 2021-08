Hiilidioksidia ilmassa enemmän kuin 2 miljoonaan vuoteen

Satu Renko

Tulvat yleistyvät maailmalla sekä Suomessa ilmaston lämpenemisen vuoksi. Äkäsjoki tulvi viime vuonna ja Suomenlahti nousi Helsingin kauppatorille vuonna 2005. Vuosisadan lopussa tällaisia Suomenlahden tulvia on odotettavissa joka toinen vuosi.

Hiilidioksiditasot ovat korkeimmillaan kahteen miljoonaan vuoteen, ja jäätiköt pienenevät ennennäkemätöntä vauhtia, Kansainvälisen Ilmastopaneelin tänään julkaistu kuudennen arviointiraportin ensimmäinen osa kertoo.

Raportin tuloksia esittelivät tänään IPCC:n luonnontieteellisen työryhmän puheenjohtajat Valérie Masson-Delmotte ja Panmao Zhai.

Raportin luomisessa oli mukana 234 tutkijaa 65:stä eri valtiosta.

Merivesien nousu on ollut nopeinta 3 000 vuoteen, raportissa todetaan.

Jos ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä vasta viiteen asteeseen, merenpinta kohoaa pitkällä aikavälillä 19–22 metriä.

Suomenlahden pinta nousee todennäköisesti 30 senttiä tämän vuosisadan loppuun mennessä ja mahdollisesti jopa 90 senttiä, Ilmatieteen laitoksen professori Hannele Korhonen kertoi Suomen tilanteesta.

Ilmasto on tähän mennessä lämmennyt noin 1,1 astetta 1800-luvun esiteolliselta ajalta lähtien maailmassa ja Suomessa noin 2,3 astetta.

"Jos vähennämme päästöjä nopeasti ja olemme hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä, voimme pitää ilmastonlämpenemisen alle 2 asteessa", tutkijat arvioivat.

Nykytasolla pysyessään ilmasto lämpenee kaksi astetta vuosisadan puoliväliin mennessä. Silloin äärimmäiset helteet ja sateet yleistyvät.

Jäätiköt ovat pienentyneet arktisilla alueilla 40 prosentilla vuodesta 1979.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kirjoittaa Twitterissä, että käsillä on ilmastohätätila.

"Tänään julkaistu IPCC:n raportti kertoo, että ilmastonmuutos on ennennäkemättömän laajaa ja nopeaa. Tiedeyhteisön viesti on selvä: käsillämme on ilmastohätätila ja päästövähennyksiä on tehtävä nopeasti. Syksyn budjettiriihi on ensisijaisesti ilmastoriihi", hän kirjoittaa.