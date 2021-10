Tällaista säätä on luvassa: Yhdistimme vanhan kansan sääviisaudet ja meteorologin ammattitaidon, jotta pääsisimme selville ensi talven luonteesta

Sananparsien ongelma on, että Suomi on pitkä maa ja eri puolilla maata säät ovat harvoin samanlaisia.

Timo Filpus

Vanha kansa osuu välillä ennustuksissaan kohdalleen, mutta talvilomia niiden pohjalta ei kannata suunnitella.

Meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta kaivaa esille pitkän aikavälin ennusteet. Ne tosin muuttuvat kerran kuussa, mutta sillä mennään, mitä tarjolla on.

Tarkoituksena on selvittää, millainen talvi on tulossa ja yhdistää vanhan kansan voimat säätieteilijän ammattitaitoon.

Ennen kuin annetaan sääkarttojen ja supertietokoneiden kertoa ennuste ensi talvelle, annetaan suunvuoro vanhalle kansalle.

Elä huuva, ilima jiähtyy! – Kiuruvesi

Siiskonen naurahtaa.

”On hieman epäselvää, mitä tällä haetaan. Viitataanko huutamisella konkreettisesti ihmisen huutoon, vai onko sanalla jokin muu merkitys?”

Siiskonen pitää mahdollisena, että maallikkokin pystyy ennustamaan säätä muutaman tunnin päähän tarkkailemalla esimerkiksi pilviä ja tuulta. Sen sijaan omien havaintojen muuttaminen lainalaisuuksiksi on asia erikseen.

”Esimerkiksi juhannus 2014 oli todella viileä, ja juhannusviikon alussa Keski-Suomessakin saatiin lumikuuroja. Olen kuullut sen jälkeen vitsailuja siitä, kuinka juhannuksena on aina kylmää. Poikkeukselliset lämpötilat jäävät elämään ihmisten mielissä, ja niin on varmasti ollut ennenkin.”

Eli mitä pitemmälle katsotaan, sen vaikeammaksi kaoottisen ilmakehän sääilmiöiden ennustaminen muuttuu maallikolle. Sama ongelma on säätieteilijöillä.

Vanha kansa ei sitä paitsi aina ole täysin pihalla.

Kun etelä lumen saattaa, ei ole pohjoista sen pois ottajaksi. – Kittilä

Tässä sananparressa on Siiskosen mielestä paljonkin perää. Talvisin matalapaineet saapuvat Suomeen nimittäin yleensä Atlantilta ja liikkuvat maamme yli itään, joten matalapaineeseen liittyvä sadealue yleensä saapuu Suomeen lännestä tai lounaasta. Viimeistään sydäntalvella Kittilän korkeuksilla ilmamassa on jo niin kylmää, että sateet tulevat lumena.

”Ja kun talven aikana virtaus kääntyy pohjoisen puoleiseksi, Kittilään saapuu pohjoisesta erittäin todennäköisesti kylmää ilmaa. Tulipa pohjoisvirtauksessa sateita tai ei, niistä ei talvella eikä alkukeväälläkään ole lunta sulattamaan.”

Sananparsien ongelma on, että Suomi on pitkä maa ja eri puolilla maata säät olivat harvoin veljiä keskenään ennenkään. Siiskonenkin muistelee kuulleensa kaksi erilaista tulkintaa sitä, millainen vaikutus hyvällä pihlajanmarjasadolla on talven lumimäärään.

Sananparsien tehoa heikentää sekin, että ne ovat syntyneet jopa satoja vuosia sitten ja nyt Suomen ilmasto jotain muuta. Vai onko?

”Keskilämmöt ovat nousseet ja varsinkin talvet muuttuneet aiempaa lauhemmiksi. Lumipäivien määrä on vähentynyt erityisesti Etelä-Suomessa, ja sadan vuoden kuluessa ne voivat puolittua. Tuulet ovat hieman heikentyneet. Sateiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.”

Joistain sananparsista voi hyvällä mielikuvituksella nähdä ennustuksia ilmastonmuutoksesta.

Joulusta lähtiin ol lumi lumelle surmoo. – Kontiolahti

Siiskonen on varma, että ennen muinoin tuo ei mitenkään voinut pitää paikkansa.

”Keskitalvella se ei edelleenkään pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi Pohjois-Karjalassa joulun jälkeen lunta kertyy vielä pitkään ja lumensyvyyshuiput ovat vasta maaliskuun keskivaiheilla. Keväällä siinä on totuuden siementä.”

Annetaan tieteen sanoa viimeinen sana talven säistä. Siiskonen näkee kristallipallostaan tavallista lämpimämpää marras-, joulu- ja tammikuulle.

”Luvassa on matalapaineita Skandinaviasta itään, eikä kylmää tuovia, pitkiä korkeapaineen jaksoja pääse syntymään. Ne voivat tuoda sateita, jotka tietenkin pohjoisessa saattavat tulla lumena.”

Hän muistuttaa, että pitkän aikavälin ennusteissa voi tulla dramaattisia muutoksia.

”Merkittävää signaalia ei kylmemmästä jaksosta ole tiedossa, mutta muutos säässä on mahdollinen.”

Joulupukki voi siis hyvinkin päästä porolla lasten luo. Hyvältä ei toisin näytä.

