Lintujen ruoka vetää rottia osingoille – neljä vinkkiä kutsumattomien vieraiden varalle

Satu Lehtonen

Lintujen ruokinta voi houkutella etenkin taajamissa paikalle rottia. Mikä avuksi? Jan Södersved Birdlife Suomesta ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry antavat vinkkejä.

1. Roikkuvat ruokinta-automaatit ovat helpoin tapa torjua ei-toivottuja vieraita.

2. Automaatin alle putoava ruoka ja siementen kuoret pitää siivota pois.

3. Kuorellisen auringonkukansiemenen vaihtaminen kuorettomaan pitää ruokintapaikan siistimpänä, kun linnut saavat nokittua maahan pudonneet ruuat, eivätkä ne jää lojumaan kuorikasaan.

4. Jos ruokinnalla havaitaan rottia tai niiden käytäviä, ruokinta kannattaa laittaa seuraavan lauhan jakson aikana tauolle. Näin rotat joutuvat etsimään muita ruuan lähteitä.

Rottien määrä on kokonaisuudessaan pudonnut, kun maaseutukaatopaikat on suljettu ja biojätteiden käsittely on viety sisätiloihin.