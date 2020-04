Kirja-arvio: Etsi minut on kauniin rakkaustarinan puutteellinen jatko-osa, josta tuttujen päähahmojen suhde jätetään huomioimatta

André Aciman: Etsi minut. Suomennos: Antero Tiittula. 294 sivua. Tammi.

André Acimanin tuorein romaani jakautuu neljään eri ajankohtaan, joista kirjailija käyttää nimiä Tempo, Cadenza, Capriccio ja Da Capo. Kutsu minua nimelläsi -kirjan jatko-osasta ajattelee tietenkin heti, että se jatkaisi suoraan Elion ja Oliverin tarinaa, mutta suureksi pettymykseksi lukija saakin kokea jotain aivan muuta.

Samuel-niminen mies on matkalla Roomaan tapaamaan poikaansa. Hän tutustuu toiseen matkustajaan, Mirandaan, joka muuttaa Samuelin elämän täysin.

Muutaman vuoden päästä Elio, josta on tullut taitava pianisti, tapaa kirkossa häntä paljon vanhemman miehen Michelin. Näiden kahden välille syntyy lämmin suhde.

Yhdysvalloissa naimisissa oleva Oliver järjestää juhlat, joiden aikana hänen mielensä laukkaa tiuhaa vauhtia muistaen myös aikaa Elion kanssa Italiassa vuosia sitten.

Isoksi yllätykseksi Etsi minut ei alakaan Elion kertomana, vaan hänen isänsä. Vasta kirjan puolivälissä Elio mainitaan ensimmäisen kerran ja Cadenza-osuus vaihtaakin kertojan Samuelista Elioon. Elion ja Samuelin tarinat sisältävät paljon samaa, sillä molemmat löytävät itselleen kumppanin tuntemattomasta ihmisestä lyhyessä ajassa.

Hetken joutuu todella miettimään, että onko kyseessä oikeasti Kutsu minua nimelläsi -kirjan jatko-osa. Ei Eliota, ei Oliveria. Vain pieni määrä sivuja kertoo näiden kahden miehen välisestä suhteesta. Tästä huolimatta jatko-osa innoittaa lukijaa ja herättää ajatuksia.

Jostain syystä Aciman kertoo lukijalle Samuelin ja Mirandan tapaamistarinan, mikä poikkeaa edellisen osan tyylistä erittäin paljon. Heteroparista kertova aloitus ei millään tunnu oikealta tavalta aloittaa kirja, joka on jatkoa kahden miehen väliselle rakkaustarinalle. Vaihtelu ei kuitenkaan ole pahasta, ja kirja osaa olla välillä valloittavakin.

Muutamat kohtaukset saavat aikaan hymyjä, ja kirjan paras osuus on ehdottomasti Elion ja Michelin tarina. Se saa kuitenkin kaipaamaan Michelin tilalle Oliveria.

Edellisestä osasta tehtiin myös elokuva Call Me by Your Name, mikä sai ensi-iltansa vuonna 2017. Ihastuttaen katsojat ja kriitikot, se voitti myös yhden Oscar-palkinnon. Myös Etsi minut on tulossa elokuvaversioksi. Sen on parasta poiketa romaanista – ja paljonkin.



