Poliisi tyrmää Luken ohjelmajohtajan tiedot susien pannoituksista: Käynnissä kaksi Luken toimiin kohdistuvaa tutkintaa

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja kieltäytyy kommentoimasta Lukea koskevia keskeneräisiä tutkintoja.

Sisä-Suomen poliisilla on tällä hetkellä tutkinnassa kaksi rikosepäilyä, jotka liittyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemiin susien pannoituksiin.

Rikoskomisario Kari Aaltio kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että toinen tutkinnoista liittyy susien pannoittamiseen ja toinen metsästyksen lupaehtojen noudattamiseen. Hän toimii molempien rikosepäilyjen tutkinnanjohtajana.

Aaltio huomauttaa, että tässä yhteydessä pannoitus katsotaan metsästykseksi.

"Se ei ole mikään pannoitus luvanvaraisesti, vaan sitä tulkitaan kuten metsästystä. Siihen on poikkeuslupa", hän täsmentää.

Alkuvaiheessa poliisilla oli vain yksi tutkinta susien pannoituksesta. Se päätettiin erottaa kahdeksi Aaltion mukaan sen jälkeen, kun alettiin epäillä useita ihmisiä. Poliisi halusi myös tutkia metsästystapahtuman ja lupaehtojen noudattamisen erikseen.

Pannoituksesta on epäiltynä kahdeksan henkilöä. Lupaehtojen noudattamiseen liittyen epäiltyjen määrä on myös alle kymmenen henkilöä.

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Sirpa Thessler totesi MT:n viime viikon perjantain mielipidekirjoituksessaan, että poliisille on tehty joitakin perusteettomia tutkintapyyntöjä susipannoituksista. Thesslerin mukaan tähän mennessä jokaisessa tapauksessa poliisi on kuitenkin todennut, että Luonnonvarakeskus on toiminut asianmukaisesti ja esitutkinnat on päätetty.

Aaltio hämmästelee, mistä Thessler on tietonsa saanut.

"En tiedä, mistä hän on sen tarkastanut, koska hän ei ole meihin ollut millään tavalla yhteydessä", hän sanoo.

Rikoskomisario muistuttaa, että hän on tutkinnanjohtajan ominaisuudessa ainoa henkilö, joka kertoo rikostutkinnoista ulkopuolisille.

"Meillä poliisissa ei ollut mitään syytä tiedottaa tästä, mutta jos Luke itse lähtee tähän mediakeskusteluun, me kerromme ne faktat", hän korostaa.

MT:n tavoittama Sirpa Thessler korostaa, että kirjoituksessaan hän nosti esille vain jo päättyneet esitutkinnat.

"Emme kommentoi mahdollisia käynnissä olevia tutkintoja. Aiemmat tutkinnat on päätetty perusteettomina ja aiheettomina, kuten mielipidekirjoituksessa totean", hän sanoo.

Myös Thessler painottaa, että poliisi on se, joka tiedottaa halutessaan mahdollisista keskeneräisistä tutkinnoista.

"Emme voi kommentoida mahdollisia keskeneräisiä prosesseja", hän lisää.

