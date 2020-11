"Jatkakaa hirvijahtia kauden loppuun ja käyttäkää pankkilupia", kannustaa MTK:n riista-asioista vastaava johtaja

Kolmella neljäsosalla hirvitalousalueista hirvikanta on syksyn jahdin jäljiltä tavoitteen mukainen.

Hirvitalousalueita on yhteensä 59, kuvituskuva hirvijahdista.

Monin paikoin maa on valkeana. Se helpottaa hirvenmetsästystä, koska jäljet lumella paljastavat, missä hirvet ovat liikkuneet, ja auttavat varautumaan paremmin susiriskiin.

”Älkää lopettako hirvijahtia liian aikaisin ja muistakaa käyttää myös pankkilupia”, kannustaa MTK:n riista-asioiden edunvalvonnasta vastaava kenttä­johtaja Timo Leskinen.

Jahti voi jatkua vuoden loppuun asti koirien kanssa ja ilman koiraa tammikuun 15. päivään.

Leskinen on käynyt läpi kaikkien 59 hirvitalousalueen reaaliaikaiset verotusennusteet. ”Positiivista on, että kolmella neljäsosalla alueista hirvikanta on tavoitteen mukainen.”

”Huomio toki kiinnittyy niihin alueisiin, missä tavoitetta ei ole saavutettu. Näillä alueilla uusien kantatavoitteiden neuvottelu ensi keväänä on todella turhauttavaa, jos edellisellä kolmen vuoden kaudella ei ole kertaakaan päästy tavoitteeseen.”

Metsästäjät raportoivat Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelun kautta havaitut ja kaadetut hirvet. Luonnonvarakeskus tuottaa tietojen pohjalta reaaliaikaista hirvenmetsästyksen seuranta-aineistoa Riistahavainnot.fi-palvelussa.

Leskinen huomauttaa, että hirvitalousalueet ovat isoja, joten tavoitteen mukaisesta kannasta huolimatta alueen sisällä voi olla merkittäviä hirvitihentymiä.

”Nykytekniikka tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa näihin tihentymiin, kun tarkastelee hirvihavaintojen perusteella koostettuja lämpökarttoja.”

”Onneksi hirvitalousalueilla on pikkuhiljaa päästy siitä ajatuksesta, että pyyntilupia jaetaan vain pinta-­alojen perusteella. Luvat pitää antaa sinne, missä on hirviä. Se on välttämätöntä taimikkotuhojen vähentämiseksi.”

Hirvikannan hallintaa ei pidä vaarantaa omilla suosituksilla. Jos saaliin uros-naarassuhteen ja vasaosuuden suositukset muuttuvat kannanleikkausta estäviksi määräykseksi, asioiden tärkeysjärjestys on ehdottomasti väärä, Leskinen pohtii.

Suomen riistakeskuksen Rannikon ja Pohjanmaa-Rannikon aluetoimistot lähettivät marraskuun puolivälissä tiedotteen, jossa ne antoivat hirvenmetsästäjille suosituksia loppukauden pyyntiin.

Tiedotteen mukaan Kristiinankaupungista Pietarsaareen ja edelleen Lappajärveltä Jalasjärvelle käsittävän alueen hirvikanta on selvästi tavoitetta suurempi. Tällä alueella riistakeskus suosittaa kaikkien myönnettyjen pyyntilupien käyttämistä.

”Pankkilupien osalta pyyntilupia voidaan kohdistaa vasojen sijaan myös aikuisiin naaraisiin. Lisäksi suositellaan hirvenmetsästyksen jatkamista vuoden loppuun asti.”

Leskinen kiittelee näitä riistakeskuksen suosituksia. ”Tällaista ohjeistamista järjestö on riistahallinnolta toivonut laajemminkin.”