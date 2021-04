Valkoposkihanhien päämuutto saattaa olla tänä vuonna keskimääräistä aikaisemmassa – lintujen pääjoukko yhä Luoteis-Euroopassa

Havaintoja valkoposkista on toistaiseksi joitain tuhansia, metsä- ja tundrahanhia on jo havaittu moninkertainen määrä.

Asko Kettunen

Kuvan metsähanhia on ilmoitettu Tiiraan selkeästi enemmän kuin aiempina keväinä vastaavaan aikaan.

Valkoposkihanhia on havaittu Etelä-Suomessa yhteensä tuhansia yksilöitä. Pääosin havainnot on tehty Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Hämeessä ja Kymenlaaksossa, tiedottaa Pohjois-Karjalan ely-keskus.

Suurin kerääntymä on Kouvolan 3 000 valkoposkihanhea. Pääosa havaituista valkoposkihanhista on Suomen omaa pesimäkantaa.

Vuosi sitten oli BirdLifen Tiira-lintutietopalveluun merkitty huomattavasti enemmän valkoposkihanhia vastaavaan aikaan kuin nyt, mutta tämän vuoden luvut ovat puolestaan aiempia vuosia suurempia. Valkoposkihanhet ovat olleet lyöttäytyneenä usein metsä- ja tundrahanhien sekaan.

Metsä- ja tundrahanhia onkin havaittu moninkertainen määrä valkoposkihanhiin verrattuna. Enimmillään lintuja on ollut Etelä- ja Kaakkois-Suomessa 13 000 Lappeenrannassa ja 9 000 Kouvolassa. Pohjanmaan kautta muuttaa vähintään yhtä paljon metsähanhia. Muuttoa ei ole juuri viikon aikana tapahtunut.

Metsä- ja tundrahanhia on ilmoitettu Tiiraan selkeästi enemmän kuin aiempina keväinä vastaavaan aikaan.

Pääsyy metsähanhen ja tundrahanhen lisääntyneeseen esiintymiseen meillä johtunee pohjoisen Venäjän maatalouden alasajosta Neuvostoliiton hajottua. Esimerkiksi Karjalan pellot tarjosivat aiemmin ruokailumahdollisuudet isolle, mutta nykyään pienemmälle hanhijoukolle. Suurin osa hanhista muuttaa nyt eteläisempää reittiä, mutta osa tulee pohjoisempaa reittiä Suomen kautta.

Virossa ja Ruotsissa valkoposkihanhia on paikallisten lintutietopalveluiden mukaan varsin maltillisia määriä. Pääjoukot ovat edelleen Hollannin, Saksan ja Tanskan rannikkoalueiden tuntumassa.

Saksalaiset ja hollantilaiset satelliittilähettimin valjastetut hanhet ovat samoilla paikoilla kuin viikko sitten. Näistä yksi on Helsingissä, kaksi Virossa ja loput noin 35 talvehtimisalueillaan. Luoteis-Euroopassa on ollut viileämpää kuin esimerkiksi Suomessa, eivätkä tuulet ole olleet suotuisia muutolle. Ensi viikollakaan tuskin on odotettavissa suurempaa siirtymistä muutolle epäedullisten tuulien takia, arvioidaan ely-keskuksen tiedotteessa.

"Vapun jälkeen hanhia tullee meille jo isompia määriä. Päämuutto voi olla keskimääräistä aikaisemmassa nopeasti edenneet kevään takia, mutta sen näemme myöhemmin."