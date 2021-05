Ilkka-Pohjalainen: peto vei tammavarsalta silmän ja raateli toista ravuria Lapualla

Kyseessä on voinut olla joko susi tai ahma. Molempia on liikkunut alueella.

Lapualla hevosia raateli todennäköisesti susi, ahmaakaan ei voida sulkea pois.

Jokin suurpeto on raadellut kahta hevosta Lapualla, kertoo Ilkka-Pohjalainen.

Lapualainen Marja-Leena Näyrä havaitsi tallinsa hevosten vammat sunnuntaiaamuna.

Peto oli vienyt yksivuotiaalta tammavarsalta Always My Wheelsiltä silmän. Myös kolmevuotiaassa ravuritammassa Catch My Wheelsissä oli kynsien ja hampaiden jälkiä.

Vammautunut silmä jouduttiin poistamaan.

Tilalla käyneiden riista-asiantuntijoiden mukaan vammat on aiheuttanut todennäköisesti susi, mutta myös ahma on mahdollinen. Molempia petoja on havaittu Lapualla keväällä useasti.

