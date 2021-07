Video: Anna Lunden ihastui Kolin kansallismaisemaan – "Mieltä sykähdyttää kaikista eniten ihana luonnonrauha"

Monissa kansallispuistoissa on helppo retkeillä koko perheen kanssa luontoon, kun reitit on opastettu selkeästi ja rakennettu turvallisiksi.

Joensuun lähellä sijaitsevasta Kolin kansallispuistosta löytää ehkä maamme tunnetuimman kansallismaiseman.

Sitä ihailemaan saapuu joka vuosi kymmeniä tuhansia suomalaisia ja Suomessa vierailevia ihmisiä. Nämä maisemat ovat innoittaneet Jean Sibeliuksenkin säveliä, ja antaneet pontta Eero Järnefeltin siveltimelle ja Juhani Ahon runoratsulle.

Niinpä Jahtikuksankin retkitoimittaja Seppo Ahava päätti mennä tuota maisemaa ihailemaan. Hän tapasi retkellään muutamia haltioituneita matkalaisia.

"Kolin kansallispuiston maisemat herättävät sellaista tuntemusta, että onko jotain näin mahtavaa koskaan nähnyt. En ole täällä ennen käynyt. Olen tosi yllättynyt ja liikuttunut, tosi upea paikka. Tämä on Itä-Suomessa kansallismaisema. Meillä Länsi-Suomessa on sellaista laakeaa. No sekin on tietyllä tavalla kansallismaisemaa, toteaa Maarit Lyytinen Jalasjärveltä.

"Vähän vaihtelee, kummassa käyn mieluummin, kansallispuistossa tai Linnanmäellä. Linnanmäellä joskus, kansallispuistot ovat kaikki hienoja", vertailee elämyksiään kaarinalainen Venla Lunden.

Anna Lunden puolestaan kertoo, että perhe nauttii luonnonmaisemista.

Kolin luontokeskuksen nimi on Ukko, ja siellä voi saada elämykselleen lisäpontta näyttävällä multimediaesityksellä ja nauttia vaihtuvista näyttelyistä. Pääosassa puistoretkellä on kuitenkin se aito asia, itse luonto.

"Mieltä sykähdyttää kaikista eniten ihana luonnon rauha. Pääsee vaeltamaan ja näyttämään lapsille, kuinka hienoa Suomessa on", Anna Lunden vahvistaa.