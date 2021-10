Susiriskiä yritetään minimoida Lieksassa odottamalla lumentuloa – kunta kehotti tiedotteessa välttämään koirien irtilaskemista tietyllä alueella susivahinkojen takia

Lari Lievonen

Käyttämällä koirallaan tutkapantaa, omistaja voi varautua liikenteen aiheuttamiin riskeihin. Tarvittaessa vaikka passimies voi napata koiran kiinni, jos se on menossa vilkasliikenteiselle tielle.

Lieksan kaupunki lähetti lokakuun alussa tiedotteen, jossa metsästäjiä varoitettiin susitilanteesta.

"Nurmijärven, Ruunaan ja Hattuvaaran välimaastossa on useita susia/susilaumoja liikkeellä. Alueella tulisi välttää koirien käyttöä, eli irtilaskemista metsästyksessä, jotta vältyttäisiin lisävahingoilta."

Kunnan maaseutuasiamies Tarja Muikku kertoo, että tiedote päätettiin laittaa, vaikka kyseessä on suurehko alue.

"Nurmijärven, Ruunaan ja Hattuvaaran alueilla on laajat valtion maat ja siellä metsästetään paljon. Alueella on tapahtunut viisi susien aiheuttamaa koiravahinkoa runsaan kuukauden sisällä."

Karhujahti alkoi 20. elokuuta, pienriistan metsästys on käynnissä ja lauantaina 9. lokakuuta alkaa hirvijahti. "Osa porukasta odottaa lumen tuloa ja yrittää sillä tavalla varautua susiriskiin, osa lähtee jahtiin", arvelee lieksalainen Jorma Suhonen, joka on yhden kunnan isoimman yhteisluvan vetäjä. Lieksaan on myönnetty yhteensä runsas 100 pyyntilupaa.

"Toisaalta jahtiin ei ole mikään kiire, sillä lupia on keskimäärin yksi per jahtiseurue."

Suhonen toteaa, että susiriskiin on lähes mahdotonta varautua. "Susista voi olla näköhavainto edellisillalta, mutta aamulla ne ovat jo ehtineet kauas havaintopaikasta. Ja toisaalta koiran haukku saa sudet tulemaan etäältäkin paikalle. Lumi auttaa riskin minimoinnissa, mutta jäljet häviävät helposti, kun sudet siirtyvät kulkemaan teillä."

Passissa olevien metsästäjien iso määräkään ei tuo turvaa. "Hukkien ihmisarkuus on vähentynyt, eivätkä ne väistä ihmistä kovin kauas. Koiria on viety tilanteista, joissa omistaja on ollut 150 metrin päässä koirasta."

Koirien paikannuslaitteilla metsästäjä voi varautua liikenteen aiheuttamiin riskeihin. "Tarvittaessa passimieskin voi napata koiran kiinni, jos se on menossa vilkasliikenteiselle tielle", toteaa Suhonen. Yleensä lähes kaikki jahtiin osallistuvat seuraavat koirien liikkeitä paikannusohjelmiston välityksellä.

Mutta susiriski on oma lukunsa. "Hirvenmetsästystä varten niitä koiria pidetään ja siksi sinne jahtiin halutaan. Susien suhteen toisilla on huono tuuri ja toisilla vielä huonompi."



