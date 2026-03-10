Kesäratojen suomenhevoslähtöihin eduskunnan joululahjarahaa, kylmäveriset rajataan pitkälti poisEduskunnan suomenhevosten aseman edistämiseksi myöntämä joululahjaraha näkyy kesän kilpailutarjonnassa. Kesäraviradoilla kylmäveriset rajataan pois suomenhevosten lähdöistä, joissa palkintotaso on voittajan takana normaalia korkeampi.
Eduskunta myönsi joulukuussa niin sanottua joululahjarahaa suomenhevosen aseman turvaamiseksi. Rahaa myönnettiin toista vuotta peräkkäin. Suomen Hippos tiedotti rahan jakamisesta tiistaina.
Kaikkiaan 200 000 euron lisäraha kohdennetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä ravilähtöjen palkintotukeen. Tuki kohdistetaan kesäratojen ravipäivien suomenhevoslähtöihin.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että yli neljänkymmenen kesäravipäivän kylmäverisarjat rajataan vain suomenhevosille. Näissä lähdöissä maksetaan normaalia korkeammat palkinnot.
Suomenhevossarjojen määrät ja sarjamääritykset ovat kesäratojen itse päätettävissä. Niissä sarjoissa joihin joululahjarahaa kohdistetaan tulee palkita aina kahdeksan hyväksytyn suorituksen tehnyttä hevosta riippumatta lähdön osallistujamäärästä.
Lisäksi rahaa käytetään loivemmalla palkintokaaviolla. Lähdöissä toiseksi sijoittunut saa ykköspalkinnosta 70 prosenttia, kun normaalissa palkintokaaviossa toiseksi sijoittuneen palkinto on 50 prosenttia kisan ykköspalkinnosta.
Poikkeuksellinen palkintokaavio nostaa myös muiden rahasijojen palkintoja. Korkeintaan 1200 euron ykköspalkinnoilla ajettavissa lähdöissä loivempi kaavio on pakollinen, mutta radoilla on lupa käyttää sitä myös korkeamman palkintotason lähdöissä.
“Kesäravit tarjoavat monipuolisia kilpailumahdollisuuksia monen tasoisille suomenhevosille ympäri Suomen. Sitä kautta lisäpalkintotuen kohdentamisen kesäratojen sarjoihin toivotaan tukevan mahdollisimman laajasti suomenhevosten kilpailuttamista tulevana kesänä”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee tiedotteessa.
Lisäpalkintotuki ja kylmäveristen poisrajaaminen eivät koske lauantain T75-raveja eikä Härmän kansainvälistä juhannusperjantaita.
Lopulliset päätökset eduskunnan myöntämän suomenhevosen joululahjarahan kohdistamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö parhaillaan avoinna olevan kesäratojen palkintotukihaun yhteydessä.Artikkelin aiheet
