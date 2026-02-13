Viikonlopun ravit: Harri Koivunen hurjana Turussa, Antti Ojanperä hakee voittoa Pariisissa Suomen raviviikko huipentuu Turun Toto75-raveihin. Ranskassa päämielenkiinto ajoittuu jo perjantai-iltaan, jolloin Combat Fighter on tositoimissa Vincennesissä.

Koivusen tallilla on lauantaina vilinää. Sekä Olli (vas.) että Harri Koivunen ovat aktiivisina myös ohjastustehtävissä. Kuva: Lari Lievonen

Perjantai 13. helmikuuta

Perjantai-illan ravit Killerillä saavat osansa kylmästä talvisäästä. Kovasta pakkasesta huolimatta ravit ajetaan normaalisti.

Raveissa on poisjääntioikeus ilman poisjäännistä aiheutuvia sanktioita. Lisäksi ravien peliaikoja tullaan lyhentämään.

Killerillä pelataan Toto5-peliä, joka alkaa ravien neljännestä lähdöstä. Ravit alkavat kello 18.00 ja illan pääpeliä aletaan jännäämään kello 19.10.

Ruotsin Bollnäsissä pelataan Toto64-peliä, jossa on noin 121 000 euron jackpot jaossa.

Avauskohde on mielenkiintoinen ja tasokas kylmäveristen kohtaaminen. Ennakkosuosikin loimea pitää Oppgårdsdrängen, jonka edellinen esitys Bjerkessä jätti tosin toivomisen varaa. Siksi haastajillakin on sanansijansa.

Tekno Jerven on näissä kekkereissä aina kärkipäässä, jos ravi maittaa. Kaksinkertainen ruunaruhtinas Stumne Fyr ei ole ollut talven starteissaan vielä aivan elementissään, mutta perusluokan tietävät kaikki.

Suosikkien epäonnea kärkkyvät Mika Forssin ohjastama Soldhöjdens Drake sekä tauolta palaava B.W. Sture.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.

Ranskassa suomalaisten mielenkiinto kohdistuu Vincennesin ravien viimeiseen lähtöön, jossa Antti Ojanperän valmentama ja Gabriele Gelorminin ohjastama Combat Fighter kilpailee 33 750 euron ykköspalkinnosta.

Hyviä lopetuksia esittänyt ruuna kuuluu perjantaina pelihevosiin, sillä lähtö vaikuttaa pohjoisen voimanpesälle sangen sopivalta. Lähtö juostaan kello 21.15.

Lauantai 14. helmikuuta

Viikon pääravit Suomessa ravataan Turussa. Ohjelmassa ovat molempien rotujen Voimaeläincupin finaalit, joissa voittajat kuittaavat 6 000 euroa. Toto75-pelissä on napakka 75 000 euron bonus, joka piristää muutenkin jonkunlaisessa noususuhdanteessa olevaa peliä.

Valmentajarintamalla Harri Koivunen on kiistaton Turun herra ja hidalgo. Antero Mertarantaa lainaten Koivusen ratatallilta tulee valtaisaa vyörytystä, sillä turkulaisvalmentaja on ilmoittanut Toto75-raveihin kaikkiaan 14 hevosta.

Turun raveja seurataan TotoTV:n studiossa herkeämättä. Kello 13.00 alkavassa lähetyksessä studioisäntänä on Jere Törmänen. Asiantuntijalausunnoista vastaa Marko Lähteenmäki. Varikolla tunnelmia välittää Marinka Salminen.

Ravit Metsämäessä alkavat kello 13.00. Toto75-peli käynnistyy kello 14.45.

Åbyssä ratkotaan lauantaina Toto85. Suomalaisvalmentajista aktiivisin on Veikko Haapakangas, jolla on kisoissa mukana seitsemän hevosta. Hanna Lähdekorpi tuo raveihin kolme hevosta.

Katja Melkon High On Pepper on mukana 2640 metrin matkalla kilpailtavassa kultadivisioonassa. Malin Kullbergilla on startissa Valnes New Love ja Heikki Koskelalla Makalu Doc.

Veikko Haapakankaan ja Malin Kullbergin tuoreista kuulumisista voi lukea loppuviikolla MT Hevosista.

Toto85 starttaa kello 17.10.

Sunnuntai 15. helmikuuta

Sunnuntaina ravataan Kaustisella. Kello 13.00 alkavissa raveissa juostaan yhdeksän ravilähtöä. Toto4 alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 14.10.

Sunnuntain Toto75 on tällä kertaa Örebrossa, jossa peli menee kiinni kello 16.00.