ATG:n toimitusjohtaja Hasse Lord Skarplöth sai lähteä Hasse Lord Skarplöth toimi peliyhtiö ATG:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Hän on myös Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtaja.

Jaa Kuuntele

Hasse Lord Skarplöth toimi ATG:n toimitusjohtajana vuoden 2013 alusta. Kuva: Lars Jakobsson / TR Bild

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Vuodesta 2013 Ruotsin ravipeliyhtiön ATG:n toimitusjohtajana toiminut Hasse Lord Skarplöth ei jatka tehtävässään. ATG:n hallitus tiedotti asiasta torstaina.

Tiedotteen mukaan yhteisymmärryksessä tehdyn päätöksen taustalla on peliyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan eriävät näkemykset yhtiön tulevaisuuden toiminnan suuntaviivoista.

Uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi. Hallituksen puheenjohtaja Peter Norman toimii väliaikaisena toimitusjohtajana. Talousjohtaja Lotta Nilsson toimii oman toimensa ohella varatoimitusjohtajana.

Peter Normanin mukaan väistyvä toimitusjohtaja on tehnyt hyvää työtä ATG:n ruorissa.

”Skarplöthin aikana ATG:sta on kehittynyt kansainvälinen ammattimaisesti johdettu peliyhtiö. ATG:n asema on tällä hetkellä vakaa”, toteaa Peter Norman tiedotteessa.

Hasse Lord Skarplöth painottaa 13 vuoden olleen pitkä aika toimitusjohtajana.

”Olemme saavuttaneet paljon näiden vuosien aikana. Ilman osaavaa henkilöstöä se ei olisi ollut mahdollista”, toteaa Hans Lord Skarplöth.

Hasse Lord Skarplöth toimii myös Suomen Hippoksen ja ATG:n yhteisen peliyhtiön Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtajana.