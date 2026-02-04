Kauppalehti: Wahlroos ehdottaa Asiastudiossa määräaikaisia verohelpotuksia metsänsä myyville citymetsänomistajille Björn Wahlroos toivoo, että verohelpotukset saisivat kuolinpesät ja citymetsänomistajat myymään metsänsä ammattimaisemmille metsänomistajille.

Björn Wahlroos uskoo sellun olevan tulevaisuuden pääraaka-aine. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Talous Anni-Sofia Hoppi

Suomesta saattaa sulkeutua yksi iso sellutehdas jo lähivuosina raaka-ainepulan vuoksi. Näin arvioi talousvaikuttaja Björn Wahlroos Asiastudio-podcastin tuoreessa jaksossa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kauppalehti.

Ukrainan sodan käynnistyminen ja sitä seurannut itärajan sulkeutuminen ovat hankaloittaneet sellutehtaiden puuraaka-aineen hankintaa ja nostaneet puun hintoja.

”Meidän pitää varmistaa, että selluteollisuus pysyy hyvässä hengessä ja kasvaa”, Wahlroos sanoo podcastissa. Hänen mielestään sellu on tulevaisuuden pääraaka-aine, jolla korvataan fossiilisia muoveja.

Wahlroos keskusteli podcastissa Suomen talouden tilasta yhdessä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kanssa.

Wahlroos esittää Purralle, että kuolinpesät ja citymetsänomistajat pitäisi saada myymään metsänsä ammattimaisille metsänomistajille. Näin vanhoja ja hoitamattomia metsiä saataisiin metsänhoidon piiriin, mikä lisäisi myös hiilensidontaa.

”Tapa tehdä se on julistaa 3–5 vuoden poikkeama metsämyynnistä tulevista veroista, eli luovutusvoittoverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta. Silloin citymetsänomistajat tajuavat, että nyt ne pitää myydä.”

