Viikonlopun ravit: T.Rex päättää uransa Turussa perjantaina - Ravivuosi päättyy lauantaina Vermon sijasta Jokimaalla Ravivuosi 2022 tulee päätökseen lauantaina. Kotimaan ravivuosi huipentuu Lahteen siirrettyihin T75-raveihin.

Jaa artikkeli

T.Rexin hieno kilpailu-ura päättyy perjantaina Turun Metsämäen neljännessä lähdössä. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit 14:10 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantai 30. joulukuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Päivän ykkösravit ajetaan Turun Metsämäessä, missä ravataan yhdeksän lähdön verran. Toto5-pelin avauskohde on todella mielenkiintoinen lähtö vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta. Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama ja osaomistama 12-vuotias T.Rex juoksee uransa viimeisen kilpailun. ”Petoa” ohjastaa Hannu Torvinen. Vastaan asettuvat tallikaveri Mr Big Star ja vuoden voitokkain ravuri Furiosa.

Toisessa kohteessa Buck Lane tähtää jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon.

Kolmas kohde on Junioriohjastaja-lähtö enintään 25-vuotiaille ohjastajille. Taisteluparina on Kaisa Rehulan ohjastama Mami Chulo ja Siiri Mäkisen ajama Mini Pepper.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päätöskohteessa vahva Pate Pollea pyrkii takamatkalta ykköseksi. Sitä haastaa Kopsu.

Turun ravit käynnistyvät kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kotimaan kakkosravit ajetaan Seinäjoella. Yhdeksän lähdön ravien nostolähtö on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Tammasarja 2000 euron ykköspalkinnolla. Paalun Madeleine Mess ja Glory’s All In näyttelevät suurinta roolia. Tammasarja ajetaan ravien kahdeksantena lähtönä.

Seinäjoen ravit alkavat kello 18.15. Toto4-peli starttaa kello 20.00.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Tototalk-lähetys kello 18.00-23.00. Studiossa ovat Tommi Kela ja Toni Sarkama.

Ruotsin Winter Burst -kiertue rantautuu Norjan pääradalle. Bjerkessä ravataan perjantain Toto75-kierros. Peliaika päättyy kello 20.30.

Lauantai 31. joulukuuta

Ravivuosi päättyy T75-kisoihin, jotka siirrettiin olosuhteiden takia Vermosta Lahteen. Ravit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 10. Myös ravien aikataulua on tiivistetty sääolosuhteiden johdosta myös siten, että esittelyn jälkeen peliaikaa on kolme-neljä minuuttia. Ravit päättyvät jo ennen kahta.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Iltapäivän ykköslähdöt ovat molempien rotujen JouluCup-finaalit 12 500 euron ykköspalkinnolla. Kylmäveristen finaali ajetaan toisena Toto75-kohteena. Voitokas Myrskypoju saa vastaansa paalun Mette-Maritin, Satasen Onnin ja Viulan Voiton sekä takamatkan Franselmin ja Sinkun Cunkun.

Lämminveristen finaali ravataan viidentenä Toto75-kohteena. Paalun kova kaksikko Uptown Kemp ja Arctic Crown pyrkivät takamatkalaisilta pakoon. Lämminveristenkin finaalissa ykköspalkinto on 12 500 euroa.

Ravivuoden viimeinen lähtö on neljän kilometrin voimankoitos lämminverisille. Janita Antti-Roikon Ashley Face pinkoo pakoon takamatkan Hierro Bokoa ja Timo Korvenheimon tallin Hazelhen Hermestä ja Sahara Sandstromia.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 11.30.

TotoTV-studiolähetykset kello 10.30-14.00 ja 15.30-18.20. Studiossa ovat asiantuntijoina Tapio Hoikka, Tommi Ala-Nikkola ja Marko Lähteenmäki. Lähetyksen juontaa Nelly Korpikoski. Haastattelut paikan päältä hoitaa Iivari Ingves.

Ravivuosi päättyy tyylillä myös Ruotsissa. Axevallan Toto75-jackpotkierros starttaa kello 16.00. Ravivuoden viimeinen lähtö on Sylvesterloppet liki 600 000 kruunun ykköspalkinnolla. Katja Melkon tallin Vice Versa Diamantilla on hyvät menestysmahdollisuudet. Jorma Kontio ohjastaa ruunaa.

Sunnuntai 1. tammikuuta

Ravivuosi 2023 alkaa Mikkelistä. Päivän pääpeli on Toto4, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Keulassa viihtyvä Enjoy’s Leon pyrkii palaamaan menestyksen tielle viimekertaisen epäonnistumisen jälkeen. Sitä haastaa takarivin Stonetastic.

Toinen kohde on matalan tason kylmäverivoltti. Antti Tupamäen tallin kuusivuotias aloittelija Florrie kilpailee kahden voiton putkessa. Tamma saa vastaansa paalun Karmiin ja Voimankoitoksen.

Kolmas kohde on tasainen lämminverilähtö enintään 49 000 euroa tienanneille.

Päätöskohteessa ykkösvihjeen saa Francis Coccola.

Mikkelin ravit alkavat kello 16. Toto4-peli starttaa kello 17.10.

Ruotsissa ravataan pohjoisessa Östersundin raviradalla. Kotiradan Tamara Skutnabbilla on kaksi hevosta GS75-kierroksen kakkoskohteessa. Skutnabb ohjastaa Celine P.:tä. Bossa Nova Babyn rattailla istuu Vincent Eliasson.

Grand Slam Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 16.