Päivän ravit: Ken’s Carlosin ristinä takarivin paikkaTorstai-illan pääravit ajetaan Forssassa. Suonenjoella on puolestaan vuorossa vuoden ainoat ravit.
Forssan kovin lämminveriryhmä on rajattu enintään 95 000 euroa tienanneille. Ken’s Carlos on pärjännyt jo pitempään suorastaan loistavasti. Toisaalta Harri Koivusen treenattavaa on siunattu keskimäärin mainioilla lähtöpaikoilla.
Forssassa yhdeksänvuotiaan ruunan arpaonni oli heikompi, sillä Ken’s Carlosille on arvottu takarivin paikka. Voitolle se ei ole välttämättä este, mutta jonkinlainen hidaste se on.
Keulaan taitaa ampaista Madrero. Riikka Lehdon valmennettava on nousemassa huippukuntoon, joten keulajuoksulla se on ilkeä vastus kenelle tahansa.
Muilla haastajilla on omat heikkoutensa. Vahva Gianluca palaa pitkältä tauolta, ja Black Revengellä taitaa olla kuntohuippu takana.
Illan pelatuimmaksi hevoseksi Toto5-pelissä on nousemassa Prasutagus Secret. Haastavan nimen omaava hevonen on hieman haastava tapaus myös kilparadalla, mutta kaiken mennessä nappiin Harri Koivusella on tässä nelivuotiaitten ikäluokkakisoihin riittävä hevonen.
Harri Koivunen osallistuu illan raveihin myös lainaohjastajan roolissa. Aarre Multanen on taikonut Toman Toivon hienoon kuntoon, ja Koivunen yrittää painella sillä karkuun takamatkan kovimpia hevosia.
Ainakin Costner, Kairan Kurvaus, Fili ja Ypäjä Pormestari kannattaa huomioida takarivin menijöistä.
Illan kakkosravit ajetaan Suonenjoella. Kesärata tunnetaan erityisesti erikoisesta rataprofiilistaan. Vuoden ainoiden ravien ykköslähtö on perinteinen Mansikka-ajo. Suonenjoen Hevosystäväinseuran Pekka Karkkonen kertoo torstaina MT Hevosille radan kuulumisia ennen Mansikkaraveja.
Ruotsissa Örebron ravien kovimmassa lähdössä Timo Nurmoksen valmentama Global Caps hakee voittoa illan kovimmassa lähdössä. Ori viiletti Elitloppet-sunnuntaina Solvallassa mailin aikaan 09,2a.
Lähdön suosikki on Cashman J.R. Roger Walmannin suojatti on uhkunut kevään ja kesän starteissaan voittokuntoa. Rikard N Skoglund pyrkinee ruunalla keulaan.Artikkelin aiheet
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