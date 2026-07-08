Massimo Hoistille kutsu KouvolaanTuore Suur-Hollola-sankari Massimo Hoist on ensimmäinen Kouvolan Kymi GP:hen kutsuttu hevonen. Kilpailu ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti elokuussa.
Kouvolan raviradalla ajettava Kymi GP ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta elokuun 22. päivänä. Kouvolan ravirata julkaisi ensimmäisen kutsutun hevosen lähtöön keskiviikkona.
Sunnuntaina Suur-Hollola-ajon toistamiseen voittanut Massimo Hoist kutsuttiin ensimmäisenä hevosena Kymi GP -lähtöön. Heikki Korhosen kasvattama ja omistama seitsemän vuotias ori sijoittui viime vuonna toiseksi Kouvolassa. Urallaan yli 600 000 euroa ansainneen oriin valmentaja on Riina Korhonen.
Kymi GP ajetaan 2100 metrin matkalla. Kisaan kutsutaan 10 valjakkoa. Ykköspalkinto on 85 000 euroa. Lopullinen lähtölista valmistuu maanantaina 17. elokuuta.
Kymi GP on 14. osalähtö UET Elite Circuit -kilpailusarjassa. Finaali ajetaan Torinon raviradalla lokakuun 11. päivä.Artikkelin aiheet
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