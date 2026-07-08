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Juuri nyt | Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut
Tilaajalle | Kuitupuun hinta on noussut alkuvuonna, mutta kaukana viime kesästä − myrskypuun korjuu sävyttänyt puukauppaa