Suomen viimeinen varennelainen täytti Iina Rastaan vuosikymmenten haaveen Maanantaiaamuna syntyi hyvin suurella todennäköisyydellä viimeinen varennelainen varsa Suomeen. Samalla toteutui huippuhevosen hoitajana toimineen Iina Rastaan pitkäaikainen unelma.

Jaa Kuuntele

Maanantaina syntynyt tamma on emänsä Girlpower Popin neljäs varsa. Kuva: Iina Rastas

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Iina Rastaan ja Samuli Innasen tallissa Nastolassa koettiin iloinen perhetapahtuma maanantaiaamuna. Perheen omistama Girlpower Pop (Villiam) varsoi tammavarsan Varennesta.

Onnistuneen varsomisen myötä toteutui Iina Rastaan pitkäaikainen haave saada oma tammavarsa maailman kaikkien aikojen parhaisiin ravihevosiin kuuluvasta Varennesta. Rastas toimi legendaarisen italialaisoriin hoitajana koko Varennen kilpailu-uran ajan.

”Minulla on syntynyt aiemmin kaksi omaa varennelaista eri emistä, mutta molemmat varsat ovat olleet oriita. Olen pitkään halunnut Varennesta itselleni nimenomaan tammavarsan”, Rastas kertoo.

Vuonna 1995 syntynyt Varenne oli 2000-luvun alkuvuosina maailman selvästi paras ravuri. Jori Turjan valmentama Varenne voitti kahdesti peräkkäin sekä Elitloppetin, Prix d’Ameriquen että Napolin Lotteria-ajon.

Muutenkin Varenne voitti lähes kaikki eurooppalaiset suurkilpailut ja kävi menestymässä myös Pohjois-Amerikassa.

Iina Rastas juhlimassa Varennen vuoden 2002 Elitloppet-voittoa. Kuva: Thomas Blomquist / TR Bild

Suomalaisen raviurheiluun vuonna 1995 syntynyt ori jätti lähtemättömän vaikutuksen voittaessaan vuoden 2002 St Michelin silloisella tuhannen metrin ratojen maailmanennätyksellä 09,3a. Varennen maailmanennätys oli voimassa lähes päivälleen kymmenen vuotta.

Yli viisi miljoonaa euroa urallaan ansainnut ori päätti kilpauransa syksyllä 2002.

Kun Varenne siirtyi siitokseen, Iina Rastas palasi Suomeen. Yhteys huippuravurin ja sen entisen hoitajan välillä on kuitenkin säilynyt.

”Alkuun kävin aika useinkin katsomassa Varennea Italiassa, ja viimeksi kävimme tervehtimässä sitä koko perheen kanssa pari vuotta sitten”, Rastas kertaa.

Parin vuoden takaisella reissulla syntyi myös idea, joka huipentui maanantaiaamuna syntyneeseen varsaan.

”Silloin päätin, että yritän saada Varennesta vielä yhden oman kasvatin. Ei minulla siihen aikaan ollut edes tammaa, mutta aloin etsiä sellaista kuumeisesti.”

Ruotsalaisesta verkkohuutokaupasta löytyi vuoden 2024 lopulla tamma Girlpower Pop, joka oli kantavana Readly Expressistä. Viime keväänä yhdistelmästä syntyi orivarsa Incitatus.

Jori Turja ja Iina Rastas Vermossa vuonna 2022. Kuva: Ville Toivonen

Varennen siemenen saaminen ei ollut kuitenkaan itsestään selvyys viime keväänä. Ori oli jo siirtynyt eläkkeelle siitostoiminnasta. Iina Rastas iloitseekin olleensa asialla juuri sopivalla hetkellä.

”Kun soitin oriin edustajalle Italiaan, Varennen viimeisiä Pohjoismaissa jäljellä olleita pakastesperma-annoksia oltiin juuri keräämässä takaisin Italiaan lähetettäväksi. Meidän varsamme on hyvin todennäköisesti viimeinen Suomeen syntynyt varennelainen.”

Vaikka astuttamispäätöksessä oli paljon tunnetta mukana, on nyt syntynyt tammavarsa suvullisesti todella mielenkiintoinen.

Varenne on jättänyt siitoksessa ison määrän huippuhevosia, ja myös varsan emä Girlpower Pop on huippusukuinen. Tamman emä Nippy Girl ansaitsi yli 400 000 euroa, isoveli Rajesh Face on tienannut yli kolme miljoonaa kruunua ja ranskalaiselta emälinjalta on muutenkin huippuhevosia.

Iina Rastaan mukaan Varennen arvo siitosoriina nousee jatkuvasti.

”Varennen löytyminen sukutaulusta varsinkin emän puolelta on nykyisin kova meriitti. Senkin puoleen tammavarsa oli meille iso juttu.”

Samuli Innasen valmennuslistalla oleva Tolva on tekemässä paluuta kilparadoille varsavuoden jälkeen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vaikka Iina Rastas ja hänen aiemmin ravivalmentajana toiminut puolisonsa Samuli Innanen ovat jo pitkään olleet ansiotöissä muualla, hevosilla ja raviurheilulla on valtava merkitys perheen arjessa.

Heidän teini-ikäiset tyttärensä Emmi ja Iida Innanen ovat menestyneet ohjastajina mainiosti, molemmat poneilla ja Emmi nyt jo hevostenkin rattailla.

Viime vuonna perheelle syntyi kaksi kasvattia. Girlpower Popin lisäksi viime vuonna varsoi ikäluokkalähdöissä hyvin menestynyt Tolva, joka teki orivarsan Parvelan Retusta.

Girlpower Popin ja Varennen tammavarsa täytti Iina Rastaan haaveet. Kuva: Iina Rastas

Tolva on nyt palailemassa radoille. Girlpower Pop on tarkoitus astuttaa myös tänä vuonna, mutta orivalinta on vielä auki.

”Noin hyväsukuista tammaa ei kuitenkaan ole järkeä jättää astuttamatta. Omat kasvatit ovat minusta koko homman suola”, Iina Rastas painottaa.

”Nyt syntyneestä tammavarsasta on vähän ajatus saada meidän tytöillemme oma siitostamma sen kilpailu-uran jälkeen. Ympyrä vähän kuin sulkeutuu Varennen kanssa.”