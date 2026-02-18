Wille Rydman palaa hallitukseen, korvaa Juuson sote-ministerinä Rydman nousee nyt jo toisen kerran hallitukseen ministerieron seurauksena.

Wille Rydman (ps.) eduskunnan täysistunnossa viime perjantaina. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto.

Perussuomalaiset on valinnut uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi Wille Rydmanin. Puheenjohtaja Riikka Purra kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkoiltana perussuomalaisten puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Rydman korvaa tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson (ps.). Juuso ilmoitti viime viikon torstaina jättäneensä eroanomuksen sosiaali- ja terveysministerin tehtävästä. Hän kertoi tuolloin jäävänsä sairauslomalle.

Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä viime kesäkuuhun asti.

Rydman nousee nyt jo toisen kerran hallitukseen ministerieron seurauksena. Elinkeinoministeriksi Rydman valittiin kesällä 2023 sen jälkeen, kun Vilhelm Junnila joutui eroamaan hoidettuaan tehtävää vain lyhyen aikaa.

Rydman, 40, on kolmannen kauden kansanedustaja Helsingistä.

Rydman siirtyi perussuomalaisiin vuonna 2023 kokoomuksesta. Helsingin Sanomat julkaisi vuoden 2022 kesäkuussa jutun, johon oli haastateltu useita naisia, jotka kertoivat lehdelle Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa naisista oli tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

Tapaus eteni keskusrikospoliisin selvitykseen, mutta asiasta ei aloitettu rikostutkintaa. Rikostutkintaa ei myöskään aloitettu Helsingin Sanomien julkaisemasta artikkelista, josta Rydman teki poliisille tutkintapyynnön.

Kaisa Juuso joutui ministerikaudellaan ajoittain kovan kritiikin kohteeksi muun muassa sairaalaverkon karsimisesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Juusolla oli kannettavanaan yksi hallituksen raskaimmista salkuista.

Uutena sosiaali- ja terveysministerinä Rydmanilla on todennäköisesti edessään vaikeita leikkauspäätöksiä. Hallituksen säästöistä uupuu Iltalehden mukaan noin 313 miljoonaa euroa. Eniten toteutumattomia säästöjä on sosiaali- ja terveysministeriössä.

Purra sanoi viime viikolla Juuson eroilmoituksen jälkeen, että tulevalta sosiaali- ja terveysministeriltä vaaditaan "ainakin rohkeutta, päättäväisyyttä ja eri suunnista tulevien paineiden kestämistä".