Hanna Lepistön tähtitamma mukaan St Micheliin Ete Jet on seitsemäs St Micheliin kutsuttu hevonen. Valmentaja Hanna Lepistö uskoo tamman menevän Mikkelin vauhtiradalla kovan ajan.

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Ete Jet on ollut tällä kaudella huippuiskussa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Mikkelissä 19. heinäkuuta ajettavan St Michelin uusin kiinnitys on Ete Jet. Hanna Lepistön valmentama kuusivuotias italialaistamma sai kutsun alkukauden hienojen otteiden jälkeen.

Dimitri Hedmanin omistama Ete Jet on startannut urallaan 45 kertaa, joista voittoisia on ollut 13. Tamman ennätys on lyhyellä matkalla 10,6a. Hevosen voittosumma on noin 333 000 euroa.

Ete Jetin valmentaja Hanna Lepistö katsoo, ettei tammalta ole vielä nähty kaikkea. Mikkelin vauhtiradalla valmentaja uskoo, että Ete Jet alittaa kilometriajan 10,0.

”Se menee vielä eteenpäin, ja sillä on paljon vielä sisällä”, Lepisto vakuuttaa Mikkelin raviradan tiedotteessa.

Hanna Lepistön valmentajan ura on jyrkässä noususuhdanteessa. Tänä vuonna vihtiläisen valmentavat hevoset ovat voittaneet 23 kertaa 84 startistaan. Valmentajien rahalistalla Lepistö on tällä hetkellä neljäntenä.

Ennen Mikkelin vauhtimailia Ete Jet kilpailee Vermossa 8. päivänä heinäkuuta.

Ete Jet on kolmas tänä vuonna St Micheliin kutsuttu suomalaishevonen. Aiemmin kutsut ovat saaneet Massimo Hoist sekä Combat Fighter.

St. Michel ajetaan mailin ryhmäajona. Kilpailun voittaja kuittaa 70 000 euron ykköspalkinnon.