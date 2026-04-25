Ruotsin keskusjärjestö haluaa nuoret mukaan ravipolitiikkaan Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport haluaa lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Huhtikuun alussa valittiin ensimmäinen nuorille suunnatun Svenskt Travsport Ungdomin hallitus.

Lowe Reldén on Ruotsin raviurheilun ensimmäisen nuorisohallituksen puheenjohtaja. Kuva: Lars Jakobsson / TR Bild

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

ST:n puheenjohtaja Anders Källström on tyytyväinen nuorten aseman parantumisesta päätöksentekoprosessissa.

”Svensk Travsport Ungdom on tärkeä askel saada nuoret mukaan raviurheilun päätöksentekoon. Tavoitteenamme on luoda nuorille selkeämpi polku ravipolitiikkaan”, toteaa Anders Källström ST:n julkaisemassa tiedotteessa.

Svensk Travsport Ungdomin ensimmäiseen vuosikokoukseen maaliskuun 28. päivä osallistui 33 nuorisoedustajaa. Kokousedustajat edustivat eri raviratoja sekä muita ST:n jäsenyhteisöjä.

Keskusjärjestön nuorisovastaava Sara Peterson oli tyytyväinen halukkaiden hallitusehdokkaiden runsaaseen määrään.

”Kiinnostus hallituspaikkoja kohtaan oli todella kovaa. Valintaprosessi oli haastava. Tavoitteenamme oli valita hallitukseen erilaisen taustan omaavia raviurheilusta kiinnostuneita nuoria”, Sara Peterson kertoo.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Lowe Reldénin. Tänä vuonna 22 täyttävä Reldén menestyi viime vuonna mainiosti omilla valmennettavillaan. Tuore puheenjohtaja on tyytyväinen nuorten osallistumishalukkuuteen.

”Meillä on hyvä tekemisen meininki päällä. Haluamme hallituksena edesauttaa nuorten äänen ja mielipiteiden kuulemista raviurheilun päätöksenteossa”, Lowe Reldén toteaa.

Hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan. Kaksi edustajaa on myös keskusjärjestön varsinaisen hallituksen nuorisojäseniä.

Minna Mäenpää toimii tällä hetkellä Suomen Hippoksen toimitusjohtajana. Kuva: Pirje Fager-Pintilä / Suomen Hippos

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää pitää ST:n nuorisosatsausta erittäin kiinnostavana avauksena. Hippoksen on tarkoitus käydä ruotsalaisten kanssa keskustelua mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista.

”Aktiivinen nuoriso- ja harrastustoiminta on ehdoton edellytys raviurheilun tulevaisuudelle. Hippoksessa toimii nuorisovaliokunta, jonka tehtävänä on kehittää valtakunnallista nuorisotoimintaa ja tuoda nuorten ääntä kuuluviin myös päätöksenteossa”, Minna Mäenpää kertoo Suomen tilanteesta.

Minna Mäenpää muistuttaa suomalaisten raviratojen panostavan omalta osaltaan nuorten panoksen lisäämiseen päätöksenteossa.

”Esimerkiksi Teivon raviradalla on oma nuorisovaliokunta, joka on aktiivinen alueellisen nuorisotoiminnan tekijä.”

Alkuvuoden aikana Suomessa on yhdessä raviratojen kanssa pyritty hakemaan eri alueille soveltuvia toimintamalleja ja niiden toimintaa mahdollistavia resursseja.

”Hippoksen johdolla on myös valmisteilla laajempi, alan yhteiseen strategiaan perustuva, nuorisotoiminnan strategia. Tätä työtä koordinoi Hippoksen nuorisovaliokunta”, Minna Mäenpää päättää.