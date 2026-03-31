Ohjastajat Salamakypäriin valittuNuorille ohjastajille suunnatun Salamakypärät-ohjastajasarjan kilpailijat on valittu. Salamakypäriin osallistuu 12 nousevaa ohjastajaa.
Vuodesta 2012 alkaen järjestetyn Salamakypärät -kilpailusarjan tarkoitus on toimia ponnahduslautana nuorille ohjastajille, jotka tähtäävät raviurheilun ammattilaisiksi. Monet tämän hetken nuoremman polven kärkiohjastajista ovat saaneet uralleen vauhtia Salamakypäristä.
Sarjaan saivat tänä vuonna hakea vuosina 1997–2010 syntyneet ohjastajat, joilla on kokelaslisenssi tai harrastajalisenssi sekä voimassa oleva ajolupa.
Nimekkäin Salamakypärien osallistuja on Tino Keväänranta, joka ohjasti viime vuonna kaikkiaan 45 voittoa.
Salamakypäriin valitut ohjastajat
Eemeli Anttonen
Tatu Ek
Emmi Innanen
Tino Keväänranta
Jonna Kurhela
Vilma Lepistö
Annu Pakkanen
Johanna Pirttijoki
Viljami Pylkkänen
Veera Valli
Iida Vastamäki
Jesper Östman
Montekypärät -kilpailusarjan hakuaikaa jatkettiin 29. maaliskuuta asti. Montekypärien osalta Suomen Hippos tiedottaa lisää tiistain aikana.
Salamakypärät -kilpailusarjassa ajetaan yhdeksän osalähtöä toukokuusta alkaen. Viimeinen sarjan lähtö ajetaan syyskuussa.
Salamakypärien puitteissa järjestetään kilpailemisen lisäksi myös koulutusta.
Salamakypärien kilpailukalenteri 2026
12.5. Teivo
25.5. Kaustinen
13.6. Jyväskylä
5.7. Lahti
11.7. Kaustinen
St Michel-viikonloppu, Mikkeli
21.8. Kouvola
26.8. Vermo
19.9. Lappeenranta
