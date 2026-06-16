ATG:lle valittiin uusi toimitusjohtaja Anna Romboli aloittaa ATG:n toimitusjohtajana joulukuun alussa. Pitkän työuran pelialalla tehneen Rombolin viimeisin työpaikka on ollut Svenska Spelin onnenpeleistä vastaavana johtajana.

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Anna Rombolista tulee Pohjoismaiden merkittävin ravipelipäättäjä. Kuva: ATG

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin (ST) enemmistöomistaman peliyhtiö ATG:n hallitus on valinnut uuden toimitusjohtajan.

Peliyhtiö on ollut vailla vakituista toimitusjohtajaa Hans Lord Skarplöthin siirryttyä syrjään tehtävästä helmikuussa. ST:n toimitusjohtaja Jörgen Forsberg on toiminut viime ajat myös ATG:n toimitusjohtajana.

ATG:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin tänä vuonna 53 vuotta täyttävä Anna Romboli. Hän aloittaa tehtävässään joulukuussa. Anna Romboli on tehnyt pitkän työuran peliyhtiöiden palveluksessa.

Viimeksi Romboli työskenteli Svenska Spelissä onnenpeleistä vastaavana johtajana. Aiemmin hän on toiminut johtavissa rooleissa muun muassa NetEntin palveluksessa.

Anna Romboli on innoissaan saamastaan mahdollisuudesta.

”ATG on perinteikäs peliyhtiö, jolla on todella vahva rooli ruotsalaisessa hevostaloudessa. Olen iloinen saadessani mahdollisuuden viedä ATG:n perintöä ja henkeä eteenpäin sitoutuneiden työntekijöiden kanssa”, Anna Romboli toteaa lehdistötiedotteessa.

ATG:n puheenjohtaja Peter Normanin mukaan Anna Rombolilla on vahva osaaminen pelialasta.

Peter Norman toimii ATG:n puheenjohtajana. Kuva: TR BILD

”Anna Rombolilla on pitkäaikainen kokemus pelialasta. Lisäksi hän on osoittanut osaavansa todella erinomaisesti kehittää yritystoimintaa sekä ottaa huomioon henkilöstön tarpeet”, Peter Norman toteaa tiedotteessa.

Ruotsalaisen Travrondenin haastattelussa Anna Romboli toteaa, ettei hänellä ole vahvaa osaamista ravipeleistä. Samalla hän painottaa olevansa taitava kuuntelija ja uusien asioiden omaksuja.

”Pelialan tunnen todella hyvin, mutta minun on aloitettava hevospeleihin paneutuminen heti pikimmiten”, Anna Romboli toteaa Travrondenin haastattelussa.

Romboli painottaa asiakaslähtöisyyden olevan peliyhtiön menestyksen kivijalka. ATG:lla oli Ruotsin ravipelimonopoli kunnes Ruotsi siirtyi lisenssimarkkinaan 2019.

Markkinoiden avautumisen jälkeen ATG on hakenut kasvua myös muusta vedonlyönnistä ja kasinopeleistä.

Tuleva toimitusjohtaja painottaa hevospeliasiakkaiden olevan tärkeä osa ATG:n kehitykselle.

”En ole vielä ehtinyt paneutua ATG:n tunnuslukuihin ja asiakastietoihin. Mutta ilman muuta meidän on pystyttävä hyödyntämää pitkäaikaisten asiakkaidemme hevospelaajien tuoma kilpailuetu tulevaisuudessakin. Asiakaslähtöisyys on minulle johtajana todella tärkeä asia.”