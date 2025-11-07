Ranskaan satsaava Antti Ojanperä: ”Todella mielenkiintoinen haaste meille kaikille” Hevosia talveksi Ranskaan lähettänyt valmentaja Antti Ojanperä uskoo tallinsa seikkailun tuovan piristystä koko suomalaiseen raviurheiluun.

Jaa Kuuntele

Pihtiputaan menestysjoukkue tähtää yhä suuremmille areenoille. Vasemmalla Antti Ojanperä, oikealla Jutta Ihalainen ja keskellä heidän ystävänsä ja luotto-ohjastajansa Santtu Raitala. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Pihtiputaalainen menestysvalmentaja Antti Ojanperä avaa talveksi talliyksikön myös Pariisin liepeille Grosbois’n valmennuskeskukseen.

Ojanperä on vuokrannut kymmenen karsinan yksikön, johon lähti perjantaina kuusi ensimmäistä asukasta. Ranskan tallista tiukimmin vastuun kantaa Jutta Ihalainen, Antti Ojanperän kumppani elämässä ja ravitoiminnassa.

Tarkoituksena on kilpailla Pariisin talvimeetingissä. Vincennesin raviradalle keskittyvä talvimeeting on Euroopan raviurheilun suurin ja rahakkain kilpailukokonaisuus, eräänlainen raviurheilun mestareiden liiga.

”Lähdetään rennoin mielin ja mahdollisimman hyvin valmistautuneina.” Antti Ojanperä

Ruotsalaisvalmentajat ovat perinteisesti kilpailuttaneet hevosiaan Ranskassa ahkerasti. Suomesta talvisesongin aikana on nähty korkeintaan yksittäisiä hevosia.

Ojanperän satsaus Ranskaan onkin suomalaisittain täysin poikkeuksellinen.

”Täytyyhän tämän olla koko Suomen raviurheilulle ihan hyvä asia. Varmasti meidän hevosiamme tullaan seuraamaan tosi tarkasti”, Antti Ojanperä myhäilee.

”Tämä on todella mielenkiintoinen haaste meille kaikille. Varmasti tulee mielenkiintoinen ja hieno talvi. On hauska nähdä, miten siellä pärjätään.”

Ranskaan lähteneistä ravureista ansioitunein on viime vuodet Suomen ykköshevosiin kuulunut Main Stage. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ojanperä on jo pitkään ollut kiinnostunut Ranskan raviurheilusta ja muun muassa hankkinut vuosien varrella paljon Ranskassa syntyneitä hevosia.

Vaikka moni asia on valmiiksi tuttu, edessä on myös paljon uutta ja ihmeellistä.

”Nythän sen näkee ihan konkreettisesti, mitä siellä ytimessä oleminen on. Sen kummempia paineita ei ole otettu tai tavoitteita asetettu. Lähdetään rennoin mielin ja mahdollisimman hyvin valmistautuneina.”

Antti Ojanperän Ranskaan lähettämät ravurit ovat menestyneet Suomessa erinomaisesti. Suuri kysymys tietysti kuuluu, miten hyvin Suomen kärkiravurit tulevat menestymään Euroopan huippulähdöissä.

”Kilpailu on kovaa ja asioiden pitää onnistua, jos Ranskassa meinaa pärjätä. Toivotaan, että hevoset pysyisivät terveinä ja päästäisiin ainakin kunnolla kokeilemaan. Pitkään tätä on odotettu”, Ojanperä myhäilee.