Päivän ravit: Uusi ravivikko starttaa Teivosta – Tuukka Varis Euronelkun avainhahmoPirkanmaalla kilpaillaan maanantaina kymmenen lähdön verran.
Maanantain pääpeli on Euronelkku, joka starttaa ravien kuudennesta lähdöstä. Illan avainohjastaja on Tuukka Varis, jolla on huippusaumat Macho Matchin ja Cheopsin rattailla. Markku Niemisen valmennettava kilpailee Toto4-pelin toisessa kohteessa. Matias Salon tallin ruuna kilpailee puolestaan päätöskohteessa.
Avauskohde on kokelasliiga-ohjastajalähtö. Väinö-Kalle Korhosen ohjastama Pure Titan, Tiia Vehviläisen Coco C. Garden ja Elina Leinosen Calla Hat Trick ovat avainroolissa. Variksen ajokki on Solomon Joe.
Toto4-pelin kolmannen kohteen ennakkosuosikki on Hannu Torvisen ohjastama Definitely Maybe.
Teivon ravit starttaavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan maanantaina Halmstadissa. Hanna Lähdekorven valmentama Con Padre tavoittelee kärkisijaa viidennessä kohteessa.
Peliaika päättyy kello 20.30.
